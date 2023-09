Bolo pre mňa prekvapením, že Škoda išla do niečoho takého. Bol to segment, na ktorý v tom čase nesiahala. Hotový model som videl v podstate v prvý deň, keď som nastúpil do práce. A auto ma naozaj zaujalo, bolo nezvyčajne veľké. Podľa mňa to bol odvážny krok.