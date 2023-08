Podvádzanie má pri akýchkoľvek súťažiach dlhú históriu a výnimkou nie je ani motoršport. Koniec koncov, mnohé pravidlá sú napísané tak, že sa dajú vyložiť rôznymi spôsobmi. To sa potom premieta do kreativity tímov a talianska Alfa Romeo patrí k tým najkreatívnejším, čo sa ohýbania pravidiel týka.

Boli 90-te roky a Lancia, vrchol motoršportového úsilia koncernu Fiat, po šiestich vyhratých tituloch v rade začala strácať na modernejšiu konkurenciu. Fiat sa preto rozhodol, že svoje pretekárske úsilie presunie z Lancie na Alfa Romeo a z rely prejde na preteky cestovných áut. Jeden tím úspešne konkuroval v nemeckom DTM a iní členovia slávneho rally teamu Lancia riadili tím Alfa Romeo v talianskom šampionáte Campionato Italiano Superturismo. V roku 1993 skončili na treťom mieste, no potom sa vedenie rozhodlo premiestniť ich do oveľa zaujímavejšieho British Touring Car Championship (BTCC). A tu sa dostali do veľmi zábavných problémov.

Tím sa tešil z úspechov prakticky okamžite, keď Tarquini vyhral prvých päť pretekov. No nebola by to Alfa Romeo, ak by sa pri závodoch neprejavila istá dávka typickej talianskej vynaliezavosti. V tej dobe bolo podmienkou účasti v súťaži vyrobiť istý počet homologizačných špeciálov určených do cestnej premávky, ktoré so súťažným vozidlom zdieľali niektoré komponenty. Vznikla tak Alfa Romeo 155 Silverstone (na niektorých trhoch predávaná ako Formula 1).

Alfa Romeo 155 Silverstone Zdroj: Alfa Romeo

Za cenu necelých 14-tisíc vtedajších libier () ste dostali červené Alfa Romeo 155 s identickým 1,8-litrovým motorom zo základného modelu 155, no upravená bola najmä zvonku, hoci decentne: na kufri batožinového priestoru bolo aerodynamické krídlo a vpredu zasa čierny podnárazník. V batožinovom priestore sa nachádzali všetky bežné veci: rezervné koleso, zdvihák, kľúč na kolesá a niekoľko ďalších nástrojov. No okrem toho sa štandardne dodávala aj so štyrmi čiernymi oceľovými platňami s dĺžkou cca 20 centimetrov ohnuté do tvaru U, dve menšie oceľové platne a niekoľko matíc a skrutiek. O týchto náhradných dieloch sa ale nedozviete v žiadnej príručke.

Aktívna aerodynamika bol trik, ktorý pomáhal Alfe Romeo vyhrať závody v britskom šampionáte. Podmienkou ale bolo, aby sa tieto diely dodávali aj na homologizačných vozidlách, no nikde nebolo napísané, že musia byť namontované...

V Oulton Parku dostala Alfa pokyn, aby aktívny predný splitter zablokovala do jednej polohy, a body z predchádzajúcich pretekov boli vymazané. „Samozrejme, že sme to nemohli dovoliť, tak som sa rozhodol zbaliť sa a odísť z okruhu s našimi autami. Okamžite sme sa odvolali, išli sme na súd v Londýne, odkiaľ prišiel list od FISA. Body boli obnovené, dosiahol sa kompromis na pozícii splitteru a Tarquini nakoniec s prehľadom vyhral šampionát. Bol to úžasný úspech, na ktorý bola automobilka právom hrdá. Poraziť oveľa skúsenejšie pretekárske tímy ako Renault, Volvo, Nissan, Ford, Vauxhall, BMW, Toyota a Peugeot bolo veľmi uspokojujúce," vyjadrili sa zástupcovia pretekárskeho tímu v dobových rozhovoroch.

Alfa Romeo 155 BTCC Zdroj: Alfa Romeo

No problémom neboli len nastaviteľné aerodynamické prvky. Závodné špeciály boli vyrábané v závode Alfa Corse v Turíne, kde bol podvozok špeciálne upravený tak, aby bol čo najľahší a najpevnejší. Konečným výsledkom bol podvozok, ktorý bol dvakrát tuhší ako cestné auto a o 40 kilogramov ľahší, ako je minimálny limit hmotnosti.

Iný bol aj motor, ktorý vychádzal z iného radového štvorvalca, ktorý Fiat používal v rely. Hlava motora bola prevzatá z turbo-modelu 155 Q4, ale bola otočená o 180 stupňov. Rotácia hlavy umožnila lepšie chladenie motora a nižšie ťažisko hmotnosti. Rovnako ako u všetkých motorov špecifikácie Super Touring boli servisné intervaly krátke. Motory museli byť zgenerálkované každých 700 km, pričom tento proces trval celkovo 80 hodín.

Alfa Romeo 155 BTCC Zdroj: Alfa Romeo

Pravidlá BTCC boli upravené v roku 1995: tímy mohli používať akokoľvek upravené krídla a predné splittery, ktoré tak už neboli závislé od špeciálnych pravidiel homologizácie.

