Mať luxusné a zároveň úžitkové vozidlo? Prečo nie. Táto prestavba Bentley Continental Flying Spur vás vyjde na šesťcifernú sumu. No kto sa môže pochváliť, že má pickup s W12?

Európski výrobcovia automobilov sa nehrnú do segmentu luxusných úžitkových vozidiel. Koniec koncov, jedným z príkladov neúspešných vstupov do tohto segmentu je Mercedes X-Class, ktorý bol so svojou krátkou životnosťou komerčným prepadákom. Ostatné luxusné automobilky sa o úžitkové autá ani nesnažia, ako napríklad BMW či Audi.

No napriek tomu pre tento segment existuje trh. Je však extrémne malý a skladá sa z veľmi typickej klientely - ak teda zanedbáme Spojené štáty, kde sú luxusné pickupy ako RAM či Ford série F extrémne populárne. V Európe však nedostatok sériových modelov tejto triedy dáva priestor na vznik nevídaných prestavieb. Jednou z nich je aj toto Bentley Flying Spur, ktoré sa transformovalo na jedinečný pickup.

Bentley Continental Flying Spur ako pickup Zdroj: Bentley

Zoznámte sa s „Decadence“, jedinečným pickupom, ktorý má na svedomá britská spoločnosť DC Customs. Bentley pickup má aktuálne na predaj firma Piston Heads, podľa ktorej predošlý majiteľ zaplatil približne 120 000 libier (asi 140-tisíc eur) za prestavbu luxusného sedanu na pickup. Zatiaľ čo myšlienka nákladného auta Bentley sa zdá absurdná, jedinečný pickup je prinajmenšom zaujímavý a pod kapotou má ten správny motor.

S výkonom 560 koní z masívnej 6,0-litrovej W12 prepĺňanej dvomi turbodúchadlami ide s istotou o jeden z najrýchlejších pickupov sveta. Darcovským autom bolo Bentley Continental Flying Spur z roku 2005. No vo svojej podobnej podobe ostalo len od B stĺpika smerom dopredu. Luxusná limuzína stratila zadné dvere a sedadlá, no namiesto toho dostala veľký nákladný priestor, ktorý si tiež vyžadoval odrezanie poriadneho kusu strechy. Elektrické strešné okno sa ale podarilo zachovať.

Nákladný priestor je obložený pravým teakovým drevom, pretože majiteľ auta chcel, aby netradičný pickup napodobňoval dizajn luxusných plachetníc, tvrdí DC Customs. Pre väčšiu praktickosť má korba pickupu množstvo zásuviek a skriniek na uloženie menších predmetov, plus vyhradený priestor pre dve batérie.

Model Decadence je vyhotovený prevažne v sýtofialovej farbe a má ručne lakovanú kapotu v striebornej farbe zo vzorkovníka Aston Martin. Bohatá kabína je dodávaná v dvojfarebnej karamelovej koži s množstvom drevených doplnkov, ktoré odkazujú na nákladný priestor z teakového dreva. Jedinečný pickup Bentley Continental Flying Spur je na predaj v Knaresborough vo Veľkej Británii a môže byť váš za 149 950 libier (približne 175 000 EUR).

