Ako by tieto zmeny mohli ovplyvniť vodičov SUV?

Francúzska zástupkyňa v Európskom parlamente, Karima Delli, chce zaviesť nový vodičský preukaz pre vodičov SUV. Jej myšlienka je založená na environmentálnych a bezpečnostných aspektoch. Tvrdí, že tieto vozidlá nielenže zaberajú viac miesta a sú menej energeticky účinné, ale sú aj častejšie účastníkmi havárií ako menšie osobné autá s oveľa vážnejšími následkami.

Preukaz B, ktorý je v súčasnosti potrebný na riadenie osobných a dodávkových vozidiel, nie je úplne vhodný pre najťažšie osobné autá, argumentovala. Namiesto toho chce novú licenciu B+, ktorá by sa vzťahovala na autá a dodávky s hmotnosťou nad 1,8 tony. Vodiči by ho mali získať po dvojročnej praxi s preukazom B, a to až od 21 rokov.

Týkalo by sa to vodičov veľkých SUV ako Audi Q7, Volvo XC90, BMW X5... Delli dodala, že môžu existovať výnimky pre profesionálne alebo špeciálne účely, ako sú napríklad zásahové vozidlá. Jej návrhy zahŕňajú aj celoeurópsky bodový systém vodičských preukazov, ktorý by monitoroval dopravné priestupky a zrušil alebo pozastavil preukazy nad určitú hranicu.