Nie je to tak dávno, keď internet obletela správa o šoférovi autobusu, ktorý mal odviezť 50 cestujúcich do francúzskeho lyžiarskeho strediska La Plagne v Alpách, no pomýlil sa a namiesto toho ich zobral do Pyrenejí. Turistom tak cestu nedobrovoľne predĺžil o 1 200 kilometrov. A teraz tu máme ďalšiu perlu z kategórie „GPS navigácii verím až za hrob“.

Nemecký dôchodca sa postaral o rozruch na turistickom chodníku neďaleko rakúskeho St. Gilgenu. Ako informuje miestny spolok dobrovoľných hasičov, 77-ročný šofér slepo veril navigácii a to až do okamihu, kým neuviazol medzi skalami a zábradlím na úzkom mieste turistického chodníka vedúceho popri jazere Wolfgangsee.

Nemecký dôchodca zablokoval svojim autom turistický chodník, slepo veril navigácii. Zdroj: Freiwillige Feuerwehr St. Gilgen / Löschzug Winkl.

Krásne kombi Alpina B3 Touring si z tohto incidentu odnieslo množstvo škrabancov, no inak sa nikomu nič nestalo. Vodiča z bizarnej situácie vyslobodili práve dobrovoľní hasiči, následne vykonal dychovú skúšku, ktorá bola negatívna. Napriek všetkému tak mohol pokračovať v jazde.

Mimochodom, podľa dostupných informácií šoféra viacerí turisti upozorňovali na to, že sa nachádza na turistickom chodníku. Ten je navyše označený aj príslušnými značkami. Muž však bol presvedčený o tom, že GPS sa nemôže mýliť a tak sa rozhodol nasledovať jej pokyny.

Nechcem byť zlý a je to môj názor, ale je otázne, či by človek, ktorý za volantom predvedie niečo podobné, mal mať možnosť viesť motorové vozidlo. Nemyslím si to a prekvapilo ma, že vodič po tomto incidente mohol veselo pokračovať v jazde. Filip Kadlečík

Čítajte viac: