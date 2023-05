Okrem pretekania je to aj divadlo miliónov, hluku svetiel a slávnych ľudí. Dokonale to ilustrujú preteky v Monaku a nedávno aj v Las Vegas. A to je presne to, čo poháňa túto "šou". Preteky sú dnes globálnejšie ako kedykoľvek predtým a za veľké množstvo divákov sa môžu poďakovať aj dokumentárnemu seriálu Drive to Survive.

Ale v neposlednom rade je to zásluhou spoločnosti Liberty Media, ktorá tento šport úplne zmenila a vďaka tomu sa teší väčším ziskom ako predtým. Liberty Media zaplatila na konci roku 2016 za Formulu 1 4,4 miliardy dolárov a teraz má podľa magazína Forbes hodnotu už 17,1 miliardy dolárov, čo je v prepočte približne 15 ,77 miliardy eur. Poďte sa s nami pozrieť na to, kto v tomto svete nemá hlboko do vrecka.

Toto Wolff

Toto Wolff. Zdroj: Mercedes-Benz

Forbes nedávno oznámil, že Rakúšan, šéf tímu a výkonný riaditeľ tímu Mercedes-AMG Petronas F1, má majetok s odhadovanou výškou približne 920 miliónov eur. Po skromnej kariére jazdca sa Toto Wolff stal jednou z najznámejších a najdôležitejších tvárí Formule 1. Čo je však zaujímavejšie, Toto Wolff nie je len hlavou tímu Mercedes-AMG Petronas F1, ale je tiež jedným z jeho hlavných akcionárov. Rakúšan vlastní, rovným dielom s Ineos a Mercedes-Benz Group AG, tretinu akcií tímu. Wolff má samozrejme ďalšie investície, vrátane 0,95% podielu v Aston Martin Lagonda Global Holdings, a prednedávnom aj 5% podiel vo Williams F1, ktorý ale predal, keď tím v roku 2021 získal Dorilton Capital.