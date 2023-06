Takmer štvrtina vodičov do 35 rokov tvrdí, že sú si vedomí toho, že sa za volantom správajú nebezpečne. Vyplýva to z výročnej správy Vinci Autoroutes.

Každoročný prieskum, ktorý pre organizáciu Vinci Autoroutes robí spoločnosť Ipsos, sa uskutočnil na vzorke 12 400 vodičov v jedenástich európskych krajinách. V ňom sa zistilo, že až 67 percent mladších vodičov považuje používanie telefónu počas jazdy za neškodné. Popritom 15 percent respondentov priznalo, že už malo nehodu alebo sa jej len tesne vyhlo v dôsledku používania mobilného telefónu.

Z výsledkov vyplýva, že mladí ľudia do 35 rokov, najmä muži, sú náchylnejší k rizikovému správaniu ako po minulé roky. 23 percent mladých ľudí používa telefón na sledovanie filmov či videí aj počas šoférovania. Konzumáciu drog (19 %) a nebezpečenstvo únavy za volantom nepovažujú za príliš nebezpečné. Viac ako polovica opýtaných (54 %) nemá problém sadnúť za volant, aj keď sú veľmi unavení.

Ďalším znepokojujúcim aspektom je, že približne jeden z troch európskych vodičov vo veku od 16 do 24 rokov si nezapína bezpečnostný pás. 15 percent opýtaných taktiež nemá problém so šoférovaním pod vplyvom alkoholu. A je tu aj vysoká tendencia masívne ignorovať pravidlá cestnej premávky. Myslíte, že je chyba v nízkych pokutách alebo to začína už pred autoškolou?

