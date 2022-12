Argentínska futbalová superhviezda aktuálne žiari na majstrovstvách sveta a cez víkend bude mať opäť možnosť dokázať svoje kvality v prestížnom súboji o víťazstvo na šampionáte v Katare. Messi je známy tým, že sa maximálne sústredí na futbal, no zjavne nepohrdne ani kvalitnými autami.

Už od roku 2016 sa špekuluje o tom, že Lionel Messi pravdepodobne vlastní jeden z najhodnotnejších automobilov v histórii. Ide o Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ktoré patrí medzi najraritnejšie automobily so vzpínajúcim sa žrebcom na kapote. Hodnotu automobilu do závratných výšin, na 25 miliónov libier (pri vtedajšom kurze 32 miliónov eur) zvýšil fakt, že celkovo vznikli iba štyri kusy, to však samozrejme nie je všetko.

Ferrari 355 Sport Scaglietti - jedno z najdrahších áut v histórii Zdroj: Artcurial Motosports

Za volantom nadčasového roadsteru sedeli také esá ako Mike Hawthorne či Stirling Moss, šampiónov Formule 1 na ňom pochopiteľne lákala najmä dynamika. V tom čase po cestách veľa áut s vidlicovým motorom V12 so zdvihovým objemom 4,1 l nejazdilo. Ešte výnimočnejší však bol výkon, ktorý Ferrari dokázalo z pohonnej jednotky vyťažiť - rovných 400 koní (294 kW). Maximálna rýchlosť na úrovni 304 km/h pôsobila v roku 1957 ako zo sci-fi filmu.

Keď v roku 2016 aukčná sieň Artcurial Motorcars avizovala ponuku Ferrari 335 S Spider Scaglietti, odborníci ho prirovnávali ku najvýznamnejším umeleckým dielam sveta. Aj záujem oň bol adekvátny. Ako inak, identita kupcov sa pri takýchto aukciách zväčša drží v tajnosti, no špekuluje sa o tom, že po exkluzívnom Ferrari poľoval Cristiano Ronaldo.

Podľa zákulisných informácií mal Ronaldo o auto obrovský záujem, no údajne ho ponukou prevýšil práve jeho odveký športový rival - Lionel Messi. Ten sa ku vlastníctvu automobilu nikdy neprihlásil, no vo všeobecnosti sa predpokladá, že raritné Scaglietti patrí práve jemu. Už teraz je jasné, že v budúcnosti jeho cena bude astronomická.

Lionel Messi má na autá vycibrený vkus, iné zaujímavé kúsky z jeho garáže si môžete pozrieť na ďalších stránkach tohto článku.