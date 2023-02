Každý, kto v 80-tych rokoch jazdil na Mercedese 560 SEL, bol takpovediac "za vodou". Vrcholná verzia triedy S generácie W126 (dlhá verzia označovaná ako V126) bola tým najlepším, čo Mercedes ponúkal. V roku 1985 bola základná cena luxusného parníka vyše 120 000 mariek – no predsa sa našli ľudia, ktorým obyčajné 560 SEL nestačilo. Títo zákazníci sa mohli obrátiť na AMG. Podľa odborníkov malo vzniknúť menej ako 100 kusov 560 SEL AMG 6.0, no v aukčných sieňach sa objavujú pomerne často. Jeden z kúskov sa naposledy vydražil v Miami 10. decembra 2022 za astronomickú sumu.

Mercedes-Benz 560 SEL AMG 6.0 Zdroj: Simon Laufer ©2022 Courtesy of RM Sotheby's

Z malého, dvojciferného počtu AMG prestavieb išla väčšina do zahraničia. To je aj prípad tejto 126-ky vo farbe „Anthracite Grey Metallic“ (kód farby 172), ktorá bola dodaná do Japonska v roku 1989 a následne prerobená na plnohonodné AMG tamojšou divíziou úpravcu.

6,0 litra, V8 a 385 koní

Srdcom prestavby boli úpravy pohonnej jednotky. Štandardná 5,5-litrová V8 s kódovým označením M 117 zväčšili v AMG objem na 6,0 litra (5956 ccm). Okrem toho boli nainštalované upravené vačkové hriadele a špeciálne štvorventilové hlavy valcov. V kombinácii s novým výfukovým systémom a bez katalyzátorov bolo možné dosiahnuť výkon až 385 koní a krútiaci moment 566 Nm.

Štandardne M 117 v 560 SEL produkovala rovných 300 koní a 455 Nm. Keďže v tom čase bola rýchlosť obmedzená na 250 km/h len výnimočne, SEL AMG 6.0 na ceste nič nebrzdilo: luxusná limuzína vraj zvládala rýchlosť medzi 290 a 300 km/h, čo z nej robí jedno z najrýchlejších áut tej doby.

Samotný tuning motora však v tej dobe stál vyše 60 000 DM, konkrétne 61 850,70 mariek. A to bol len začiatok. Priplatiť ste si mohli aj za väčší brzdový systém, samosvorný diferenciál, prepracovaný športový podvozok a na dnešné pomery veľmi subtílnu úpravu karosérie AMG. Plne vybavené 560 SEL AMG 6.0 tak mohlo stáť až 350 000 DM.

Mercedes-Benz 560 SEL AMG 6.0 Zdroj: Simon Laufer ©2022 Courtesy of RM Sotheby's

Kúsok, ktorý sa v decembri minulého roka vydražil v aukčnej sieti RM Sotheby's, mal zaškrtnutú každú položku z cenníka, vrátane dnes nehorázne drahých trojdielnych ráfikov AMG Aero III s lakovanou hviezdou a lešteným límcom. Vo vnútri sa o luxus stará čierny celokožený interiér (vrátane vyhrievaných sedadiel vzadu) a sklápacie stolíky.

Jemne cez 62-tisíc km

Originálny štvorramenný kožený volant AMG, biele ciferníky a nálepka AMG na drevenom obklade pred spolujazdcom vyžarujú nádych športovosti. Keďže 560 SEL bol súčasťou veľkej súkromnej zbierky youngtimerov, veľa sa na ňom nejazdilo. Napriek veku 33 rokov je na počítadle kilometrov len 62 189 kilometrov.

Vzácny Benz zo starej školy sa ponúkal s originálnou súpravou náradia a palubnou literatúrou. Kým pred začiatkom aukcie odborníci odhadovali cenu v prepočte 85 000 až 115 000 eur (90 000 až 120 000 amerických dolárov), SEL AMG 6.0 sa nakoniec predalo až za neuveritešných 240 000 eur (257 600 amerických dolárov).

