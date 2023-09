Pretlačiť v časoch hlbokej totality cez komunistické vedenie nápad na športové auto bolo priam nemožné. No pretekárska legenda z NDR Heinz Melkus to dokázal vďaka neskonalej trpezlivosti a vytrvalosti. Komunistické vedenie sa napokon podvolilo a odsúhlasilo projekt, ktorý nemal žiadnu pridanú hodnotu pre robotnícku triedu.

Na vývoji sa podieľali technici Wartburgu, ale spolupracovali aj dizajnéri z berlínskej Univerzity výtvarných umení a asociácia motoristického športu ADMV. Výsledok sa volá Melkus RS 1000 a hoci technicky vychádza z Wartburgu 353, ide o raketu, aká vo svojej dobe nemala podobu. Vyrábal sa v rokoch 1969 až 1979.

RS 1000 má tradičný rebrínový rám a keďže ide primárne o pretekárske vozidlo, má ochranný rám integrovaný do rámu čelného skla a dodatočný ochranný oblúk je nainštalovaný za sedadlom vodiča. RS 1000 má nezávislé predné a zadné zavesenie, vinuté pružiny, stabilizátory a bubnové brzdy. Prevodovka je 5-stupňová manuálna; spojka pochádza z modelu Barkas B 1000.

Použitá je špeciálne naladená verzia vodou chladeného dvojtaktného motora s objemom 992 cm3 z Wartburgu 353. Na rozdiel od štandardného motora má tri karburátory, ako aj vyšší kompresný pomer. Motor produkuje 51 kW (68 k) pri 4 500 ot./min a poskytuje maximálny krútiaci moment 118 Nm pri 3 500 ot./min. Karoséria je vyrobená zo sklolaminátu.

Príbuzenstvo s Wartburgom vidieť na prvý pohľad

Na technický základ odkazuje mnoho detailov, no poloha za volantom to nie je. Po otvorení dohora sa otvárajúcich dverí sa vodič zasunie do sedadla namontovaného tesne nad asfaltom.V Melkuse sedíte nižšie ako v mnohých športových Talianoch. Kokpitu dominuje veľký tachometer bez červenej zóny. Ten poskytuje prvý pohľad na to, čo sa stane po naštartovaní motora.

Melkus RS 1000 Zdroj: Melkus

Rýchlomer končí až pri hodnote 250 km/h, čo je ale skôr príliš optimistické ciachovanie než realita. Melkus RS 1000 má totiž maximálnu rýchlosť oficiálne stanovenú na 165 km/h. V kontexte dobových áut z rovnakej strany železnej opnoy však ide o úplne iný svet. To, že Melkus RS 1000 je úzko spätý s Wartburgom 353, nie je vidieť len pri pohľade na motor. Mnohé časti limuzíny nájdete aj v interiéri.

Melkus RS 1000 je tvrdý chlapík

Trojvalcový dvojtaktný motor Wartburg 353 ukazuje v Melkuse svoju drsnú stránku. Predovšetkým je oproti limuzíne omnoho hlasnejší. V cestnej verzii motor produkuje 68 koní, no okrem cestnej verzie existovala aj verzia určená na pretekársku dráhu. Tá dokázala z rovnakého motora vydolovať výkon až 90 koní. A to všetko pri váhe 690 kilogramov.

Po otočení kľúčom v zapaľovaní dvojtaktný motor ožije prudkým zatrasením. Po krátkom zahriatí sa trochu upokojí a opar z výfuku sa rozplynie. Každý, kto sa odváži dupnúť na plynový pedál, by mal vedieť, čo robí. Športové auto s motorom v strede je prudko pretáčavé a pri každom pohybe volantom dáva jasne najavo, že bolo vyvinuté pre motoristický šport.

Melkus RS 1000 Zdroj: Melkus

Vyrobilo sa len 101 kusov, takže šanca, že sa k nejakému dostanete, je veľmi malá. V Nemecku je ale komunita fanúšikov týchto áut, pričom dokonca existujú aj niektoré repliky postavené na základoch Wartburgu 353.

