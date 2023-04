Príspevok bol pôvodne publikovaný v čínskej aplikácii Weibo a potom sa objavil aj na Twitteri, no stále sa neobjavilo veľa informácií, ako k tomu došlo. Na prvý pohľad sa zdá, že chlap sa snažil s vysokozdvižným vozíkom obísť zaparkované Ferrari, no náklad spadol priamo naňho.

Fotky Ferrari po incidente zverejnené neboli, ale vyzerá to tak, že predok auta si trochu sadol, takže pec nebola akousi rekvizitou. Model F8 Tributo pravdepodobne nebol v pohybe, a tak by poškodenie mohlo byť dostatočne malé na to, aby ho Ferrari mohlo opraviť. Aj keď internetové videá naznačujú, že nehody s vysokozdvižnými vozíkmi môžu napáchať aj oveľa väčšie škody, nechceli by sme byť na mieste vodiča vozíka.

