V aute sa nechceme cítiť len bezpečne ale aj pohodlne. Luxus a šmrnc, ktorý dodávajú výrobcovia svojim autám skutočne stojí za to. Pozrite sa na 5 impozantných interiérov, ktoré sú luxusné až za hranice svojich možností.

1. Ferrari Purosangue

Zdroj: AutoBild

Približne pred desiatimi rokmi Ferrari tvrdilo, že nikdy nebude vyrábať SUV, pretože chce zostať verné svojim koreňom ako výrobca športových vozidiel. Rýchlo sa posunulo do súčasnosti a situácia sa zmenila. Vzhľadom na to, že špičkoví konkurenti ako Lamborghini a Aston Martin vstúpili do segmentu SUV s modelmi Urus, respektíve DBX, Ferrari nemalo inú možnosť, ako ich nasledovať s vlastným modelom Purosangue. Purosangue je v prvom rade luxusné SUV, ale pod kapotou skrýva mohutný motor V12.