Keď príde reč na americké športové autá, s veľkou pravdepodobnosťou vám nenapadne Lucra. Niet sa čomu čudovať, ide o málosériového výrobcu zo slnečnej Kalifornie, ktorý ale vyrába konkurencieschopné a hravé autá za zlomok ceny superšportov. Ručne vyrábaný model LC470 je definíciou hesla "veľa muziky za málo peňazí". O čo teda ide?

Lucra?

Koncept malého ľahkého auta sa mnohokrát osvedčil a nie je dôvod si myslieť, že to bude inak aj v tomto prípade. Ak hľadáte auto, ktoré vám prinesie obrovskú porciu zábavy na okruhu a zároveň má poriadny výkon, veľmi ľahko sa dostanete cez šesťciferné sumy. Lucra LC470 sa dá kúpiť za oveľa rozumnejšiu cenu, no musíte mať šťastie, aby ste nejaký model vôbec našli na predaj.

Lucra LC470 R Zdroj: Lucra

Napriek rozumnej cene je V8 roadster neuveriteľne konkurencieschopný a má špecifikácie, ktoré dokážu konkurovať aj Bugatti. Brit Luke Richards založil spoločnosť v roku 2006 s cieľom spojiť americké svaly s manévrovateľnosťou a ľahkosťou európskych superšportov. Koniec koncov, v princípe ten istý cieľ mal aj Shelby, keď odporúčil do modelu Cobra montovať americké osemvalce.

Neslávne začiatky

Lucra LC470 R Zdroj: Lucra

Lucra Cars začala produkovať prvé modely 4 roky po jej založení v roku 2010. No hneď dva roky na to sa rozpadla. Počas jej krátkeho pôsobenia ale zakladateľ Luke Richards tvrdo pracoval na realizácii svojich snov a myšlienky sa nevzdal ani po roku 2012. Práve naopak, spoločnosť o čosi neskôr ožila s asi tuctom zamestnancov a pokračovala v tvrdej práci.

Keďže sa Richards narodil vo Veľkej Británii, nie je žiadnym prekvapením, že je fanúšikom európskych superáut a dizajnových prvkov. Obdivoval najmä svižnosť a agilnosť Lotusu a vzal si k srdcu ich konštruktérske motto, ktoré povedal slávny zakladateľ Lotusu Colin Chapman – „zjednodušte, potom odľahčite“. Lotus tvrdí, že hmotnosť je kľúčom k rýchlosti, ovládateľnosti a v neposlednom rade aj nižšej spotrebe paliva.

Luke po rozvode rodičov strávil čas v Amerike so svojou matkou, kde sa zamiloval do amerických muscle cars. Obrovský výkon a krútiaci moment, zvyčajne v spojení s ťažkou karosériou, upútali Richardsovu pozornosť, no práve tu videl potenciál na zníženie hmotnosti auta. Táto myšlienka začala cestu, ktorá vyústila do modelu Lucra LC470.