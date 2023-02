Život áut netrvá večne, a aj napriek tomu, že zopár slávnych modelov už dávno nevychádza z výrobných liniek, ich mená naďalej prežívajú aj po 60 či 70 rokoch. A to je poriadny úspech! V tomto rebríčku sa dočítate o desiatich modeloch či značkách, ktoré tento rok (o)slávia významné jubileum. Začíname od tých "najmladších".

10. Audi TT – 25 rokov

Audi TT RS Coupé iconic edition VS pôvodné Audi TT Coupé Zdroj: Audi

Audi oslávi tieto narodeniny vo veľkom štýle, pretože to budú posledné pre model TT. Preto vydáva edíciu Audi TT RS Coupé iconic edition. Podľa oznámení Audi nahradia svoje elegantné kupé a kabriolet športovým elektromobilom, ktorý by podľa výrobcu mal byť v rovnakej cenovej kategórii. Necháme sa ale prekvapiť, či bude nové auto vyzerať rovnako atraktívne ako pôvodné TT spred 25 rokov.

9. Cadillac Escalade – 25 rokov

Cadillac Escalade. Zdroj: GM

Prvé veľké luxusné SUV k nám dorazilo, samozrejme, zo Spojených štátov, a nebol to nikto iný než Cadillac Escalade. Americkej značke sa podarilo do ponuky Escalade V pridať vysokovýkonný model len minulý rok, no základný Escalade tento rok oslavuje 25. narodeniny. A skutočne, aj po 25 rokoch je stále luxusným produktom v porovnaní so svojimi súrodencami - GMC Yukon a Chevrolet Suburban.