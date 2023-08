Lamborghini Countach z filmu Vlk z Wall Street je na predaj! Dostať sa k nemu možno v aukčnej sieni RM Sotheby's a jeho hodnota podľa očakávaní presiahne 2 milióny dolárov (1,82 milióna eur).

Historicky bolo vyrobených približne 650 kusov, z toho iba 23 vo farbe Bianco Polo. V prípade tejto verzie, ktorá vznikala na oslavu 25. výročia modelu Countach, viedol štylistické úpravy s modifikovanými nárazníkmi a nasávaním vzduchu Horacio Pagani.

Okrem toho ide o najrýchlejší pôvodný Countach, ktorý akceleruje z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy a dosahuje maximálnu rýchlosť 293 km/h. Vo filme zohráva auto významnú úlohu v scéne, v ktorej sa Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) pod vplyvom omamnej látky metachalón snaží dostať za volant, pričom následne havaruje. Hovorí sa, že na natáčaní boli prítomné dve totožné Lamborghini, no iba jedno zostalo nepoškodené. Je to práve to, ktoré ide do aukcie.

Kus s číslom podvozka KLA12722 sa bude dražiť v aukčnej sieni RM Sotheby's v New Yorku, ktorá ho vyzdvihuje práve pre jeho spojenie s Hollywoodom.

