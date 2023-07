Kto by to bol povedal...

Je celkom bežné, ak viacero áut z koncernovej výroby zdieľa niektoré dielce, platformy, motory, technológie a dokonca aj dizajn, ako je to napríklad v prípade Toyoty RAV4 a Suzuki Across. Pre automobilky je to šikovný spôsob, ako ušetriť náklady a zvýšiť zisky. A plynie z toho aj jeden dôležitý aspekt pre zákazníkov - toto zdieľanie umožňuje znížiť konečnú cenu vozidla, takže máte na výber hneď niekoľko alternatív, z ktorých si potencionálni kupci môžu vybrať tú správnu voľbu.

V automobilovom svete ale nie je už také bežné (ale nie nemožné!), aby nejaká luxusná "odroda" koncernu zdieľala platformu, technológiu alebo iné detaily karosérie z sériovo vyrábaných modelov. Ale Volkswagen si povedal, že to predsa skúsi. Už sme si zvykli na to, že Audi prepožičiava svoju základňu a motory V8 a V10 výkonnejšiemu Lamborghini (konkrétne Audi R8 má skoro to isté, čo dostanete v modeloch Gallardo a Huracán). Pokiaľ sú ale motory obľúbené a spoľahlivé, tak sa nad týmto rodinným putom nebude nikto pozastavovať.

Aston Martin DB7. Zdroj: Aston Martin

Ale nie je to iba o pohonnej technológii. Aj niektoré skutočne výkonné autá z histórie v skutočnosti prebrali niekoľko dielov karosérie zo sériovo vyrábaných áut, aby sa ušetrilo na celkových nákladoch. Uvedieme niekoľko príkladov: Lamborghini Diablo minulej generácie si požičalo svetlomety od Nissanu 300 ZS. Aston Martin DB7 na svojom luxusnom zadku vozí svetlomety z Mazdy 323F. Väčšinou ide o športové autá, ktoré sa vyrábali v 80-tych a 90-tych rokoch.

Pred niekoľkými rokmi sa ale do zoznamu pridala celkom netradičná kombinácia, kedy sa opäť využili lacné autodiely v drahých športových modeloch. Konkrétne inštalácia vonkajších kľučiek dverí na Lamborghini Urus, ktoré pôvodne pochádzajú zo Škodovky. Aby sme to vysvetlili, talianske super-SUV, ktoré stojí viac ako 250 000 eur, si okrem pohonu od Audi požičalo aj vonkajšie kľučky dverí z tretej generácie Škody Fabia, ktorá bola uvedená na trh v roku 2014. Takže ak budete náhodou ešte dnes sadať do svojej Fabie a chytíte do rúk kľučky dverí, vedzte, že aj taký človek s Lamborghini chytá do ruky to isté, čo vy.

