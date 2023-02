ChatGPT je nástroj umelej inteligencie z tvorby OpenAI, ktorý vám umožňuje chatovať si s botom, ktorý je z hľadiska komunikácie a produkcie textu na naozaj vysokej úrovni. Položil som mu jednoduchú otázku: „Ktoré autá sú podľa tvojich informácií najlepšie na svete?“ Od odpovede som si veľa nesľuboval. Chatbot ma však dokázal prekvapiť.

Vedomosti a znalosti ChatGPT pochádzajú zo štúdia neuveriteľného kvanta textov, s autami pochopiteľne nemá žiadnu reálnu skúsenosť, no je zaujímavé sledovať, aký záver si vytvoril v oblasti automobilového priemyslu. O tom, ktoré autá sú najlepšie na svete, by sme sa mohli sporiť hodiny, každému vyhovuje iné. ChatGPT to však umne zohľadnil a rady rozdelil do niekoľkých kategórií.

Tieto autá sú najlepšie podľa ChatGPT:

Luxusné autá: Mercedes-Benz triedy S, BMW radu 7, Audi A8;

rodinné autá: Toyota Camry, Honda Accord, Mazda CX-5;

malé autá: Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Golf;

SUV: Tesla Model X, Audi Q7, BMW X5.

Moja otázka a odpoveď ChatGPT. Zdroj: Filip Kadlečík

S výberom ChatGPT možno nemusíte súhlasiť na sto percent, no je treba uznať, že vo všeobecnosti vybral automobily, ktoré vo svojich segmentoch naozaj dlhodobo patria k tomu najlepšiemu, čo viete kúpiť. Verili by ste umelej inteligencii? Nechali by ste si od nej poradiť v ohľade výberu auta?

Anketa: Nechali by ste si od umelej inteligencie poradiť v téme výberu auta? Určite nie. 80% Áno, zvážim jej rady. 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čítajte ďalej: