Toto oranžové Lamborghini Murciélago patrí Simonovi Georgeovi, spolumajiteľovi britskej spoločnosti 6th Gear Experience. Hoci auto najazdilo väčšinu kilometrov v rukách rôznych ľudí v rámci prenájmu superšportových áut, Simonovo rozhodnutie o kúpe Murcielaga predchádzalo a dokonca inšpirovalo založenie podniku. Simon začínal ako kúrenár, vďaka čomu si s pomocou úveru kúpil nehnuteľnosť na prenájom v rodnom Yorkshire. V roku 2004 si vzal hypotéku na celé svoje portfólio nehnuteľností vo výške približne 50 000 USD, čo použil ako zálohu na úplne nové Murciélago.

Rekordné Lamborghini Murcielago Zdroj: Facebook/Simon George

„Vždy som žil na hrane,“ priznal Simon. "A vždy som chcel Lamborghini. Mesačné splátky dosahovali výšku asi tri tisícky – auto stálo 180 000 libier – a peniaze som mal odložené len na približne osem mesiacov. Takže som vedel, že auto bude musieť na seba zarobiť samé."

Najjednoduchší spôsob, ako speňažiť exotický superšport, bolo poskytnúť ho spoločnosti zaoberajúcej sa superšportovými autami na prenájom, pričom Simon sedel vedľa platiacich zákazníkov ako inštruktor. Po niekoľkých rokoch založil s obchodným partnerom Andym Cummingsom vlastnú spoločnosť pod názvom 6th Gear Experience, pričom Murciélago slúžilo ako pýcha flotily. Podnik sa odvtedy rozšíril a patrí k najväčším v Spojenom kráľovstve s celkovým počtom 27 športových áut.

Počas piatich rokov jazdilo Murciélago častejšie ako taxík v New Yorku, pričom ročne zvládalo až 90 podujatí a na každom z nich odviezlo desiatky zákazníkov. Aby toho nebolo málo, Simon ho používal na každodenné jazdenie, pričom týždenne prešiel tisíc kilometrov pri dochádzaní a cestovaní medzi jednotlivýnmi miestami konania podujatí. Náklady boli predvídateľne vysoké: Simon uvádza, že s Murciélagom jazdil za 18 litrov benzínu na 100 kilometrov pri ľahkej nohe.

Spotrebný materiál bol ďalšou obrovskou položkou: Murciélago ročne spotrebovalo až 14 sád pneumatík, pričom jedna sada stojí približne 1 100 eur. Samozrejmosťou sú brzdové doštičky s podobnou frekvenciou výmeny. Brzdové kotúče vydržali približne 30-tisíc kilometrov, pričom sada stojí okolo 1 200 eur. Najväčším nákladom bola ale spojka: v roku 2017 malo Murcielágo najazdených 418-tisíc kilometrov a jazdilo na ôsmej spojke. Problémom je, že jej výmena si vžaduje demontáž motora. Motor aj prevodovka sú pôvodné, no atmosférická V12 má za sebou štyri generálne opravy.

Rekordné Lamborghini Murcielago Zdroj: Facebook/Simon George

Na jednom z podujatí koncom roka 2012 zákazník stratil kontrolu na mokrom asfalte na závodnej dráhe Chobham neďaleko Londýna (ktorú na testovacie účely využíva aj McLaren). V dôsledku toho Murcielago čelne narazilo do stromu. Nikto sa našťastie nezranil, no Murcielágo bolo s ohnutým rámom v podstate na odpis.

Rozhodnutie o oprave auta padlo takmer okamžite. "Bolo to srdce nad rozumom," priznal Simon. Oprava trvala štyri roky a stála 105-tisíc eur, no nakoniec sa Murciélago vrátilo na cesty. Jednou z najdrahších častí boli paradoxne svetlomety, pričom jeden stál u dealera Lamborghini 7-tisíc eur za jeden kus.

V januári 2022 došlo k druhej pomerne vážnej nehode: Murcielágo na diaľnici narazilo do ležiaceho rebríka, ktorý zrejme vypadol z dodávky vpredu. Nízky podvozok superšportu túto prekážku nezvládol, a tak sa Murcielágo na chvíľku dostalo do vzduchu a prednou časťou tvrdo narazilo na asfalt. Oprava stála 45-tisíc eur a trvala 3 mesiace, no na ceste domov zo servisu došlo k fatálnemu poškodeniu motora.

Ukázalo sa, že v momente, kedy sa v dôsledku zrážky s rebríkom poháňané zadné kolesá odlepili od cesty, došlo k pretočeniu motora, čo spôsobilo poškodenie vačky a následný stret s piestom. Poisťovňa tentokrát autorizovala výmenu motora za repasovanú jednotku zo švajčiarskeho Zürichu v hodnote 90-tisíc eur. Za následnú montáž a dodatočné diely si Lamborghini naúčtovalo ďalších 34-tisíc. Suma sumárom, zrážka s rebríkom stála vrátane DPH 196-tisíc eur. Auto však naďalej jazdí a aktuálne mu na tachometri svieti nájazd 291 554 míľ, čo je takmer 470-tisíc kilometrov. Slušné, nie?

