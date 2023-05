Moderné autá zvyčajne varujú vodiča, ak sú otvorené dvere alebo ak jeden z cestujúcich nemá zapnutý bezpečnostný pás. Hoci sa to na prvý pohľad zdá ako otravná zbytočnosť, koniec koncov ide o bezpečnosť všetkých účastníkov. A tak to má byť. No na druhej strane, ak koľko z týchto technických vymožeností môže vypovedať službu, kým vám samotné auto znemožní akúkoľvek ďalšiu jazdu?

Na túto otázku sa rozhodli odpovedať tvorcovia YouTube kanála B is for Build s Teslou Model 3 v hlavnej úlohe. Autori videa z vozidla postupne odmontovávali diely, kým mohli, a následne s autom šli na testovaciu jazdu. Veľký monitor uprostred palubnej dosky síce ukazoval viaceré chybové hlásenia, no napriek tomu sa s autom dalo relatívne normálne jazdiť. A to aj napriek tomu, že mu chýbali dôležité panely karosérie, ako napríklad dvere, či dokonca sedadlá a bezpečnostné pásy.

Existuje však niekoľko trikov, akými dokážete okabátiť elektroniku vozidla, aby si myslelo, že je všetko v poriadku. Alebo teda aspoň že nič nie je tak zlé, aby automobil nemohol pokračovať v jazde. Konkrétne ich spomína Chris Steinbacher, autor kanálu, vo videu, no angličtina je nutnosťou:

