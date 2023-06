Na elektrických autách sa nám nepáčia určité veci – napríklad ich cena a hmotnosť. Sú tu však aj ďalšie aspekty elektrickej mobility, ktorú môžeme považovať za atraktívnu – a medzi ne patrí aj prestavba klasických áut na dobové klasiky s nulovými emisiami. Toto je oblasť, ktorej sa v poslednej dobe venuje stále viac úpravcov. A na trhu je nový hráč z Británie.

Elektrická konverzia Jaguaru E-Type od Electrogenic Zdroj: Electrogenic

Jaguar E-Type patrí k najkrajším autám, aké počas histórie automobilizmu vznikli. Dokonca aj samotný Enzo Ferrari ho označil za najkrajšie auto sveta. No pravdou je, že ani krása ho z dlhodobého hľadiska nezachráni pred zhoršujúcou sa klimatickou krízou. Riešením môže byť nahradenie spaľovacieho motoru ekologickejším elektromotorom. A práve tomu sa venuje britská spoločnost Electrogenic. Pôvodný dizajn roadsteru z roku 1962 bol zachovaný ako v exteriéri, tak v interiéri. No najväčšie zmeny sa nachádzajú pod prednou kapotou.

Electrogenic E-Typu nainštalovali balík E43, ktorý sa dodáva so 43-kilowatthodinovou batériou umožňujúcou dojazd v reálnych podmienkach viac ako 240 kilometrov. Výkon elektromotora dosahuje 120 kW (160 koní), no omnoho zaujímavejší je okamžitý krútiaci moment na úrovni mamutích 620 Nm. Oproti spaľovaciemu originálu je síce o čosi menej výkonný, no krútiaci moment je násobne vyšší. Vďaka tomu dokáže klasický roadster zrýchliť z 0 na 100 kilometrov za hodinu za menej ako šesť sekúnd.

Elektrická konverzia Jaguaru E-Type od Electrogenic Zdroj: Electrogenic

Zdá sa, že spoločnosť Electrogenic je obzvlášť hrdá na to, že sa jej podarilo nainštalovať takmer všetky komponenty elektrického pohonného systému do existujúceho motorového priestoru a prevodového tunela. Spoločnosť tvrdí, že dokázala zachovať pôvodné vyváženie hmotnosti vozidla a dokonca ho o čosi optimalizovať pre lepšiu ovládateľnosť. Dostupné sú aj väčšie 48- a 64-kWh balíky batérií, no v nich sa musela časť batérií ukryť v priestore za zadným sedadlom. Pôsobivé je, že aj model vybavený najväčšou batériou neváži viac ako spaľovací originál.

