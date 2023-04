Okrem údržby si skontrolujte poistenie auta , či je ešte stále aktuálne a či sa vám ho neoplatí pozmeniť.

V prípade, že by ste tak chceli urobiť, tak myslite najmä na PZP a jeho obsah u jednotlivých poisťovní. Dohodnutie PZP online spôsobom je v dnešnej dobe jednoduché a zaberie vám len pár minút.

Jarná údržba je celkovo veľmi dôležitá najmä kvôli škodám, ktoré mohlo auto práve počas zimy utrpieť. Niektoré z nich ani nemusíte vidieť, no môžu byť tam. Na čo by ste sa teda mali zamerať a čo by ste určite nemali zabudnúť?

Výmena pneumatík

Jedna z logických vecí, ktoré by ste mali po zime urobiť, je práve prezutie svojho auta zo zimných pneumatík na letné. V dnešnej dobe však nikto nevie, či nebude snežiť aj v apríli, preto sledujte predpovede počasia a rozhodujte sa na základe nich.

Výmenu si však naplánujte hneď, čo to bude možné, aby sa vaše zimné pneumatiky zbytočne nepotrebovali. Môžete využiť služby automobilových servisov alebo si svoje auto prezuť aj doma.

Kontrola bŕzd

Kontrola sústavy, ktorá vám môže zachrániť život, nikdy nie je na škodu. V zime môžu brzdy vo vysokých mrazoch trpieť o niečo viac, preto si dajte záležať na ich dôkladnej údržbe a kontrole.

Nezabudnite samozrejme ani na ručnú brzdu. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, tak ich opravu radšej prenechajte profesionálnemu servisu. Údržbu a prípadnú opravu bŕzd naozaj nepodceňujte za žiadnych okolností.

Kvapaliny v aute

K spomínaným brzdám samozrejme patria aj brzdové kvapaliny, ktoré zabezpečujú správne fungovanie bŕzd. Dbajte na to, aby ste mali celú sústavu pripravenú aj po zime, pretože pri nefunkčných brzdách vám pomôže už len kvalitné havarijné poistenie .

Okrem brzdovej určite skontrolujte aj kvapalinu v ostrekovačoch a najmä hladiny oleja a chladiacej kvapaliny. Vaše auto sa vám vďaka používaniu kvalitného oleja a jeho pravidelnému dopĺňaniu určite odvďačí šťastnými kilometrami.

Batéria a svetlomety

Bez funkčnej batérie sa veľmi ďaleko nepohnete a radšej ju skontrolujte hneď po zime, než riskovať možnosť, že nebudete vedieť niektoré ráno naštartovať. Batéria trpí najmä pri silných mrazoch, ktorých nám zima nadelila viac než dosť.

Kontrole svetlometov by ste mali tiež venovať chvíľku svojho času. Vyskúšanie každého svetla vám nezaberie príliš veľa času a radšej urobiť toto, než riskovať pokutu, ak vás niekedy zastaví policajná kontrola.

Údržba klimatizácie

Celú zimu ste ju nepoužívali, preto by ste na jar mali skontrolovať, v akej kondícii sa práve nachádza. Nechcete predsa zažiť situáciu, kedy vám v horúcom dni počas leta jednoducho nebude fungovať.

Druhou možnosťou môže byť aj to, že si ju počas leta zapnete, ona síce aj bude fungovať, no začne z nej vychádzať nepredstaviteľný zápach. Týmto dvom situáciám môžete predísť, keď svojej klimatizácii venujete svoj čas práve pri jarnej údržbe.

Výmena stieračov

Počas zimy si svoje vytrpia aj stierače, najmä teda ich lišty. Gumené časti po mrazivých dňoch bývajú výrazne opotrebované, preto je počas jarnej údržby čas na ich kompletnú výmenu.

Každému z nás sa pravdepodobne už stalo, že sa sídliskom rozoznel zvuk starých stieračov, ktoré teda viac vŕzgali, než stierali. V tejto situácii aspoň viete, že je naozaj čas na ich výmenu.

Dôkladné umytie interiéru…

Nanosené kopy snehu na topánkach vášmu interiéru dajú tiež zabrať, najmä v kombinácii s nočnými mrazmi. Na jar vám preto odporúčame minimálne všetky rohožky dôkladne umyť od toho, čo na nich zima zanechala.

Na škodu nebude ani kompletné vyvetranie a povysávanie auta, ktoré môže vášmu interiéru len pomôcť a vám spríjemniť jazdu v kompletne čistom aute.

… ale aj exteriéru

Zimné cesty by sme si nevedeli predstaviť bez posypovej soli, ktorá nám síce pomáha pri preprave, no na našich autách vie tiež narobiť poriadnu neplechu. Na podvozku, blatníkoch a podobne sa drží niekoľko mesiacov, preto na jar svoje auto dôkladne umyte.

Nielenže ho zbavíte všetkej posypovej soli, ale v prvých jarných lúčoch sa bude dokonale lesknút a vy sa tak nebudete musieť hanbiť jazdiť aj po meste.