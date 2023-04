50. a 60. roky 20. storočia boli zlatou érou kabrioletov, teda minimálne v Spojených štátoch. Každá celebrita sa vozila v autách bez strechy značiek ako Pontiac, Oldsmobile, Dodge či Chevrolet. V 70-tych rokoch ale prišla ropná kríza a nové bezpečnostné predpisy, ktoré kabriolety za veľkou mlákou de facto zabili. Koncom 90-tych rokoch sa zasa do popredia začali dostávať SUV. Začiatkom nového tisícročia sa na vlne veľkých áut chceli zviesť všetky značky, a tak vznikali modely ako BMW X5 či Mercedes-Benz triedy M(L). Prekvapivé je, že ani zvyšovanie cien pohonných hmôt nedokázalo zastaviť trend SUV.

V roku 2021 predali automobilky celosvetovo viac ako 35 miliónov nových SUV napriek pandémii a hospodárskemu poklesu. Odborníci zároveň predpovedajú, že trh SUV bude rásť do roku 2027 medziročne až o 6,6 percenta. No rovnako, ako v ktoromkoľvek inom sektore, aj pri SUV musia automobilky neustále vyvíjať nové produkty, ktoré uspokoja dopyt. A ako trh ukázal, existuje kategória spotrebiteľov, ktorá vyhľadáva netradičnú kombináciu SUV a kabrioletov. Tu je 10 zaujímavých modelov, ktoré spadajú práve do tejto kategórie.

Jeep Wrangler

Mopar Jeep Wrangler Zdroj: Mopar

Jeep Wrangler je nielen schopný offroad, ale po odstránení panelov karosérie sa dá klasifikovať ako kabriolet. Ideálny spoločník na adrenalínové zájazdy mimo spevnených ciest.