Hneď na začiatok treba povedať, že sa nechceme tváriť, že poznáme všetky súvislosti a detaily odchodu, respektíve prevelenia slovenského dizajnéra Jozefa Kabaňa v rámci značky Volkswagen.

Mnohé indície však v spleti náhlych informácií o jeho odchode z pozície šéfdizajnéra značky naznačujú, že ide najmä o nespokojnosť vedenia s nedávnymi návrhmi jeho tímu.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila 25 osobností spoločenského, kultúrneho a športového života, z toho šesť in memoriam. Štátne vyznamenania udelila aj tento rok v náhradnom termíne. Ceremoniál sa uskutočnil v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave. Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vpravo Jozef Kabaň si prebral Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, najmä v oblasti dizajnu. Zdroj: Pavel Neubauer

Nedávnymi preto, že dizajnér sa do Volkswagenu vrátil ešte v roku 2020 a počas dvoch rokov práce stihol zanechať návrhy len niekoľkých – najmä elektrických – modelov. Medzi inými aj prototypu ID. Life, nad ktorým mal Volkswagen krútiť nosom ani nie pred zhruba rokom pri jeho predstavovaní.

Bohužiaľ dnes slovenského talentovaného a schopného dizajnéra dobieha nátura samotnej doby. Automotive prestáva byť viac o skicách, konceptoch či víziách, ale je viac o číslach, cenotvorbe, konkurencii, podieloch a počtoch. Vízie dobehli samy seba a rozdiely medzi nižšou a strednou triedou áut sa stierajú do stratena. Práca J. Kabaňa na to, bohužiaľ, dopláca.

Konkurencia určuje karty

Jozef Kabaň bez pochýb vo svete prerazil a je úspešným príbehom. Dotiahol to do Volkswagenu a jeho Škody, presadil sa aj v BMW a jej luxusnej značke Rolls Royce, aby sa vrátil opäť do Volkswagenu.

Napriek tomu sa vždy a dlho špekulovalo o každom jednom jeho odchode, keďže každá nová pozícia sa nakrátko zdala byť pre neho jedinečná. Médiám vŕtalo v hlave prečo odchádza zo Škody, aby sa následne čudovali prečo vymenil BMW za Rolls Royce.

Posledná doterajšia pozícia šéfdizajnéra Volkswagenu mu mohla sadnúť v začínajúcej ére nových netradičných elektrických áut ako ušitá. A tak sa to aj možno nakrátko javilo.

Volkswagen totiž musel zaujať novinkami vo svojom elektrickom portfóliu, a to napriek začínajúcej pandémii a so svetom takpovediac „v kŕči“. Nebola to jednoduchá úloha, keďže konceptov a budúcich modelov malo byť viac ako desať. Kto zaujme, ohúri a podlezie ceny môže byť nakoniec víťazom elektromobility.

Dizajnéri Volkswagenu prišli v tomto období so šikovnými modelmi ID. 3 až ID. 5, ale ďalšie smerovanie malo priniesť lepšiu predstavu o vozidlách budúcich dekád. Tie totiž budú musieť potvrdzovať aj predajné čísla v úzkej konkurencii nemeckej značky s americkou Teslou, európskymi producentmi a najmä čínskymi výrobcami.

Kým oni svojimi novinkami lámali všetky rekordy nielen na sociálnych sieťach, nemecký producent predstavil svoj model ID. Life. Vozidlo malo byť revolúciou na poli elektromobility a do istej miery aj vlajková loď Volkswagenu na trhu elektrických a cenovo dostupných vozidiel.

Na snímke Jozef Kabaň si preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, najmä v oblasti dizajnu počas slávnostného ceremoniálu udeľovania štátnych vyznamenaní v Bratislave. Zdroj: Pavel Neubauer

Na navrhnutie dizajnu svojej novinky si značka povolala práve J. Kabaňa, ktorý sa medzičasom stal jej šéfdizajnérom. Pre model s označením ID. Life sa rozhodol ísť do retro štýlu s množstvo ekologicky udržateľných materiálov a zakomponovaním nových technológií.

Matematika nepustí

Podľa informácií, ktoré však už pár mesiacov po premiére uviedol portál Automotive News s odkazom na svoje zdroje a internú správu priamo z automobilky, však výrobca nad takýmto vozidlom takpovediac krútil nosom. Dokonca sa mu vraj nepozdával ani dizajn a do uvedenia na trh a sériovej produkcie mal údajne požadovať modernejší redizajn.

Koncept predstavoval udržateľnú mobilitu, digitálne technológie a najmä nadčasový dizajn. To všetko v cene 20- až 25-tisíc eur. Novinka sa však zamerala skôr na užšiu než širokú masu a prírodné, recyklované materiály v plne elektrickom kompaktnom crossoveri s interiérom z prírodných a recyklovateľných materiálov nenašli potrebnú odozvu.

„Model ID. Life je prvým pohľadom cez kľúčovú dierku do našej malej elektrickej triedy budúcnosti,“ tvrdil dávnejšie samotný J. Kabaň. Dodal, že „inovácia, udržateľnosť a nadčasovosť sú tri veci, ktoré značku ďalej poháňajú“.

To však talentovanému dizajnérovi na čoraz tvrdšom predajnom trhu, ktorý sa extrémne rýchlo mení vplyvom rôznych faktorov, stačiť zrejme nemalo. Rozhodnutie Volkswagenu o zmene šéfdizajnéra je zrejme preto najmä matematickým kalkulom.

Keď ide o prežitie značky, atraktivitu u investorov a akcionárov, klesajúce počty predaných vozidiel sú vyššou prioritou než napríklad textílie niektorých krytov interiéru z recyklovaných plastových fliaš.

Treba však dodať, že personálny kolotoč vo Wolfsburgu sa točí už oveľa dlhšie a po tom, čo generálny riaditeľ Oliver Blume v decembri nahradil dizajnéra skupiny Klausa Zycioru mužom z Porsche – Michaelom Maurerom, postihol podobný osud aj Slováka.

Tento text pre vás pripravil Radovan Žuffa z redakcie ekonomického magazínu Trend.