Značka Toyota vo svojom závode Kamigo vyrába motory pre modely Crown a Lexus. To, čo by ste tam však nečakali, sú krásne červené voňavé jahody. V továrni Kamigo sa pestujú až štyri odrody jahôd, zatiaľ čo v závode Myochi sú to naopak cherry paradajky. Čo týmto chce automobilka dosiahnuť? Nie, nechystá sa robiť konkurenciu poľnohospodárom.

Typické pole má obdĺžnikový tvar a vedie cez neho množstvo cestičiek. Na obrázku vidíme, že vďaka možnosti posúvaniu riadkov do strán nie sú cestičky potrebné a priestor na pestovanie je maximálne využitý. Zdroj: Toyota

Negatívny faktor, ktorý sprevádza výrobu vozidiel je odpadové teplo a CO2. Pestovaním plodín sa však tento negatívny vplyv na životné prostredie mení naopak na produktívne využitý, pretože rastliny oba tieto aspekty pri svojom životnom cykle potrebujú. Toyota teda s pomocou farmárov v apríli 2022 zriadila vo svojom závode prvý experimentálny skleník.

Skleník je schopný vyprodukovať približne 1,5 násobok výnosu obdobne veľkého poľa. To čo výrobca dopestuje nie je určené na predaj. Jahody či paradajky sú ponúkané bezplatne v kaviarňach pre zamestnancov Toyota. Všetko v tomto veľkolepom procese pestovania je elektronicky riadené, od teploty a vlhkosti až po svetlo a úroveň CO2.

