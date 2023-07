Na Iracko-Tureckej hranici

Na hraniciach s Tureckom som mal pocit, že sme už doma. Aj naše plány boli také, že tu už veľa točiť nebudeme a bude to rýchly tranzit domov. Z plánovaných troch mesiacov sme na ceste už takmer šesť, takže sa už naozaj tešíme...

Indodiesel na ceste: Z Turecka do Banskej Bystrice Zdroj: Marek Duranský

Nádej rýchleho návratu domov sa nám ale rozplynula hneď po tom, ako sme na hraniciach zistili, že Radža má prasknutý hliníkový ráfik zadného kolesa. Náhradný nemáme a vôbec nevieme, či to tu budeme vedieť opraviť.

Hneď za hranicami sme zastavili v prvom autoservise, kde nám povedali, že nám skúsia pomôcť. Žiaľ, nevedeli si dať rady s hliníkom, ale poznali chlapa, ktorý by to mal vedieť opraviť. Kým chalani zobrali koleso za chlapom, ktorého nám doporučili v servise, ja som sadol na motorku a išiel do mesta zameniť peniaze a vybaviť sim-karty.

Vrátil som sa za hodinku a Radža už v ruke držal opravené koleso. Dokonca celú túto opravu nám spravili zadarmo a v žiadnom prípade si od nás nechceli zobrať ani „cent“. Tureckí Kurdi sú tak isto milí, ako tí irackí...

Cesta na Nemrut Dag

Po oprave pokračujeme 500 kilometrov k prvej zastávke Nemrut Dag popri hraniciach so Sýriou. Nič zvláštne sa nedeje. Okrem defektu, ktorý nevieme opraviť, pretože nám prestal fungovať kompresor, našťastie aj tu sú skvelí ľudia a autom nás odviezli k najbližšiemu pneuservisu.

Horšie ako defekt bolo stúpanie na Nemrut Dag. Nestačil nám ani prvý prevodový stupeň, ani slalom do kopca a poniektorým ani odrážanie nohami. Dostať sa do výšky 2200 m.n.m. na Nemrut Dag bol niekoľkohodinový boj. Napokon som to zvládol len ja s Maťom.

Radža s Marekom počkali dole v dedinke. Mali ale aj najviac batožiny. Každopádne, toto miesto je veľmi zaujímavé a v Európe medzi turistami aj známe. Sú tu obrovské sochy bohov postavené na tomto vysokom kopci uprostred ničoho. Vždy si na takýchto miestach kladiem otázku, ako to tu vedeli postaviť bez techniky?

Ale tým, že sme už naozaj precestovaní, nás toto miesto ani dáko extra nenadchlo a viac sa nám páčila chladná klíma a nádherné výhľady. Dlho sme sa tu nezdržali, pretože chalani nás čakali dole v dedine.

Cappadocia

Posledná plánovaná zastávka bola Cappadocia, odtiaľ to už bude len rovná čiara do Banskej Bystrice. Ale vynechať Cappadocia, keď už ideme okolo, by bol hriech. Dali sme si budík na piatu ráno, aby sme ten najkrajší východ slnka spolu s balónmi nepremeškali, ale žiaľ, naše vstávanie bolo zbytočné, akurát dnes nám prší, vtedy balóny lietať nesmú.

Nevadí, spravili sme si aspoň jednu spoločnú fotku a Marek tam možno niekedy balóny dorobí vo Photoshope... Radžovi sa tu natoľko páčilo, že sa rozhodol skúsiť, aké to je jazdiť s Enfieldom motocross. Po chvíli sme ho našli ležať na zemi v obrovských bolestiach s narazenou panvou.

Indodiesel na ceste: Z Turecka do Banskej Bystrice Zdroj: Marek Duranský

Teda, ešte vtedy sme nevedeli, že je narazená a mysleli sme si, že ju má zlomenú a tak sme utekali do nemocnice. Radžovi tam spravili röntgen a potvrdili, že je to len narazené. Mal by oddychovať minimálne tri dni. Pre nás je jazda oddych a tak sme sa rozhodli, že ideme pomaly ďalej. Inak ako pomaly ani ísť nevieme...

Smer Banská Bystrica

Od Capadocie máme v navigácii nastavenú Banskú Bystricu. Počasie nie je najlepšie a dosť nám prší, to sme už dlho nezažili, takže nám to ani tak nevadí. Najhoršia premávka na celej ceste nebola v Indii, ani v Iraku, ale práve tu, v Turecku pri Istanbule. Ľudia tu jazdia ako šialení a párkrát som mal na mále.

Chalani tvrdia to isté a tak som bol rád, keď sme toto šialené mesto prešli a dostali sa na hlavný ťah, k hraniciam do Bulharska. Pomaly padala tma a my sme boli od hraníc približne 100 kilometrov, povedali sme si, dnes Bulharsko dáme! A tak sme vyrazili po prázdnej štvorprúdovej ceste, kde raz za čas okolo nás prebehol kamión...

70 kilometrov pred hranicami mi volá Maťo, že mal nehodu a že sa mám otočiť. Najprv som si myslel, že si robí srandu, alebo že mu motorka len dáko padla na bok a ani sa mi nechcelo vracať. Keď som ale z diaľky videl dve autá a jeden kamión na výstražných svetlách, vedel som že je zle. Kamionista si nevšimol Maťa, možno zaspal a možno pozeral do mobilu a nabral ho odzadu v plnej rýchlosti.

Indodiesel na ceste: Z Turecka do Banskej Bystrice Zdroj: Marek Duranský

Motorku totálne zničil a akoby zázrakom sa Maťovi nič nestalo, ani škrabanec. Bol v šoku a dezorientovaný, ale zdravý. Neskôr na miesto nehody prišla aj sanitka a polícia. Všetko sme spísali, motorku odtiahli a Maťo pre istotu išiel do nemocnice, aby ho skontrolovali, či náhodou nemá nejaké vnútorné zranenia.

Ďalej pokračujeme už iba traja

Cez Facebook sme našli chalanov Míru a Ludka z Moravy, ktorí sa rozhodli, že sa otočia do Turecka po Royal Enfield a samozrejme aj Maťa, za čo im veľmi pekne ďakujeme, sú to borci! Ja, Marek a Radža pokračujeme po svojich ďalej.

Bulharsko sme prešli rýchlo a bez komplikácií. V Rumunsku to bolo zas horšie. Marek dostal asi svoj miliónty defekt a do toho sa mu nedalo pretočiť motorom. Odtiahli sme sa na kraj cesty, kde sme zistili, že v spojke nemá ani kvapku oleja a spojková reťaz mu skočila medzi zuby a blok.

Royal Enfield Taurus Diesel Royal Enfield Taurus Diesel bol jedinečným motocyklom ikonickej indickej značky. Bol navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám vidieckych oblastí, kde ľudia potrebovali spoľahlivý a úsporný spôsob prepravy. Napriek svojej praktickosti a jedinečným vlastnostiam Taurus Diesel nezaznamenal komerčný úspech a po krátkom produkčnom cykle jeho výroba skončila. Tento stroj však zostáva zaujímavým zberateľským kúskom indickej motocyklovej histórie. Základné fakty: výroba: 1993

1993 motor: vzduchom chladený vznetový štvortaktný jednovalec

vzduchom chladený vznetový štvortaktný jednovalec zdvihový objem: 325 cm3

325 cm3 max. výkon: 5 kW (6,9 k)

5 kW (6,9 k) max. krútiaci moment: 15 Nm

15 Nm prevodovka: manuálna štvorstupňová

manuálna štvorstupňová dĺžka/šírka/výška : 2 120 / 750 / 1 080 mm

: 2 120 / 750 / 1 080 mm pohotovostná hmotnosť : 196 kg

: 196 kg objem nádrže: 15 l Zdroj technických údajov: Bikesmedia.in

Našťastie máme všetky náhradné diely so sebou a tak sme to pomerne rýchlo opravili. Pri robote nám pomáhal veľmi milý Rumun Floran, u ktorého sme napokon aj prespali. Pripravil nám krásnu večeru a ešte lepšie raňajky z domácich surovín. Vajíčka, bryndza, slanina či klobásky. Bolo to najlepšie jedlo za posledné mesiace!

10 000 kilometrov

Tesne pred 10 000 kilometrov na tachometri sme sa stretli s naším skvelým priateľom, verným sponzorom a majiteľom predajne Styx Janom Baloghom, a taktiež aj s Tomášom Awiom z Motoridu.

Indodiesel na ceste: Z Turecka do Banskej Bystrice Zdroj: Marek Duranský

Naša grupa sa pomaly zväčšuje a my sa neohrozene blížime k slovenským hraniciam pomedzi búrkové mraky po starých maďarských cestách. Spíme 50 kilometrov pred hranicami a domov už doslova cítim vo vzduchu.

Ráno sa prebúdzame s krásnym prekvapením. Maťo s Mírom a Ludkom prišli za nami v noci na dodávke spolu s motorkou. Je to krásne, že napriek všetkým problémom a hrozivo vyzerajúcou nehodou prekročíme hranice spoločne.

Indodiesel na ceste: Z Turecka do Banskej Bystrice Zdroj: Marek Duranský

V Ďarmotách nás už čakalo mnoho motorkárov, ktorí nás odprevádzajú až do Banskej Bystrice. Cestou sa k nám pridáva stále viac a viac motoriek. Tesne pred najkrajším mestom na svete je naša kolóna dlhá minimálne kilometer.

Na Námestí SNP nás už čakajú stovky ľudí vrátane našej rodiny, frajeriek a manželky. Je ťažké opísať pocity, ktoré prežívame. Toľko skvelých ľudí, ktorí nás prišli privítať, naša rodina a naše mesto po polročnej expedícií je zrazu pokope a my sme doma.

Indodiesel na ceste: Z Turecka do Banskej Bystrice Zdroj: Marek Duranský

Na začiatku cesty sme netušili, čo všetko nás čaká a že naša cesta bude trvať tak dlho. Ale zvládli sme to a sme doma, šťastní s novými zážitkami a skúsenosťami, ktoré nám už nikdy nikto nezoberie.