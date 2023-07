Autá a tvrdá hudba k sebe dokonale pasujú, to je jasné. Vie o tom svoje aj spevák a frontman legendárnej americkej thrash metalovej kapely Metallica. Nahliadnite do jeho impozantnej zbierky naozaj interesantných áut a doprajte svojmu zraku patričnú odmenu!

James Hetfield, frontman skupiny Metallica, je známy svojou pôsobivou zbierkou áut vyrobených na zákazku. Každé z nich bolo pôsobivejšie ako to predchádzajúce. Za posledných 14 rokov si ich dal vyrobiť desať. Niektoré z jeho áut boli inšpirované práve gitarami, ktoré vlastní.

1932 Ford Roadster ‘Blackjack’ Zdroj: https://kahnmedia.com

Hetfieldova zbierka zahŕňa klasické Lincolny, Packardy, Buicky. Petersenovmu automobilovému múzeu v Los Angeles daroval 10 vozidiel vrátane Jaguaru "Black Pearl" z roku 1948 a Lincolnu Zephyr "Voodoo Priest" z roku 1937.

Jaguar postavil od základov spoločne s veľmi slávnym zákazkovým staviteľom áut Rickom Doreom. Auto má motor Ford V8 s výkonom 375 koní, odpruženie kolies z Mustangu a brzdový systém z Fordu Explorer. Získal cenu "Mother's Custom of the Year 2014" na 32. ročníku "Goodguys Rod & Custom Association All-American Get Together".

Celkovo je zbierka zákazkových vozidiel Jamesa Hetfielda dôkazom jeho vášne pre autá a jeho odhodlania vytvárať jedinečné a pôsobivé vozidlá. Či už ste fanúšikom skupiny Metallica alebo len fanúšikom áut, jeho zbierka rozhodne stojí za preskúmanie.