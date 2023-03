Či už uprednostňujete zvuk a charakter atmosférického motora alebo radšej prepĺňanie, nemožno poprieť, že nástup turbodúchadiel do sériovej výroby mal nezmazateľný vplyv na autá, v ktorých jazdíme dnes. Turbo nájdete takmer v každom type auta, na aký si spomeniete: v naftových aj benzínových, od Fabie po Ferrari 488 GTB. No nie je to tak dávno, čo bolo prepĺňanie turbodúchadlom v osobných autách výnimočné. Tu je príbeh o tom, ako sa to všetko zmenilo.

Prvý preplňovaný motor vôbec?

Preplňovanie turbodúchadlom existuje takmer tak dlho ako samotný spaľovací motor, no trvalo desaťročia, kým sa vývoj posunul na takú úroveň, aby ho bolo možné vyrábať masovo. Aj keď sa v leteckých motoroch tento princíp používal po celé desaťročia, veľkosť prvých turbodúchadiel im prakticky znemožnila využitie v osobných automobiloch. Zjavné výhody turbodúchadla však znamenali, že bude len otázkou času, kedy si turbá nájdu cestu pod kapotu auta.

Pri otázke aké bolo prvé sériovo vyrábané auto s turbodúchadlom mnohým z nás prídu na um klasické európske autá, ako Porsche 930, Saab 99 Turbo či BMW 2002 Turbo. Pravdou je, že všetky menované vozidlá sa považujú za priekopníkov v oblasti prepĺňania. No prvé auto s turbodúchadlom pochádza z USA.

Oldsmobile F-85 Cutlass Zdroj: Oldsmobile

V roku 1962 si koncern General Motors uvedomil, že 3,5-litrová V8 pod kapotou Oldsmobile Cutlass jednoducho nemá dostatok výkonu. Namiesto jednoduchej výmeny za motor s väčším objemom sa automobilka rozhodla urobiť to, čo nikto predtým neurobil. V spolupráci s výrobcom priemyselných turbodúchadiel Garrett prišiel v roku 1962 na trh dnes už legendárny JetFire V8. V tom istom roku bol dostupný ako voliteľný pohon pre model F-85 Cutlass.

Nasadenie turbodúchadla do automobilu pre masový trh predstavovalo pre inžinierov v 60. rokoch obrovské výzvy. Motor JetFire mal kompresný pomer 10,25:1, vďaka čomu bol náchylný na detonačné spaľovanie. Oldsmobile obišiel tento problém pomocou systému vstrekovania „Turbo-Rocket Fluid“. Nešlo však o vstrekovanie paliva, ale o zmes vody a metanolu v pomere 1:1.

Hoci vďaka turbodúchadlu bol Cutlass JetFIre výrazne rýchlejší ako verzia s atmosférickou V8, verejnosť zaujať nedokázal. Čiastočným dôvodom bola cena: dodatočných 300 dolárov za turbo bola v roku 1962 astronomická suma a výrazne obmedzila konkurencieschopnosť modelu. Druhým problémom bola spoľahlivosť. Systém vstrekovania Turbo-Rocket Fluid sa ukázal ako nepraktický. Predalo sa menej ako 4 000 kusov a Oldsmobile po roku ukončil produkciu modelu.