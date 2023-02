Po uhladených a ladných 60-tych rokoch sa dostávame do 70-tych rokov, kde jednoznačne dominujú hrany. V podstate jediným nehranatým autom v tomto rebríčku je Porsche 911, ktoré si ale zachovalo svoj typický tvar až dodnes. Okrem krabicoidného dizajnu ale pozorujeme ďalší trend: na scénu prichádzajú offroady a autá s terénnymi schopnosťami, z ktorých mnohé sa vyrábajú dodnes.

Range Rover

Range Rover (1970 - 1996) Zdroj: Range Rover

Začiatkom 70. rokov vystavovalo Musée du Louvre v Paríži Range Rover ako „príkladné dielo priemyselného dizajnu“. Prvá generácia bol k dispozícii so 4 benzínovými a 4 dieselovými motorizáciami. Vyrábala sa od ropku 1969 až do roku 1996, pričom do roku 1981 bola k dispozícii výhradne s dvojdverovou karosériou. Celkovo sa vyrobilo takmer 330-tisíc kusov. Viac o histórii modelu si prečítajte v článku nižšie.