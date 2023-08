Pretvorenia do modernej doby sa dočkala aj legendárna nezničiteľná štvorkolka z Talianska.

Pri príležitosti 40. výročia debutu kultového Fiatu Panda 4x4 v júni 1983 predstavuje Niels van Roij Design projekt modernizovanej verzie, ktorý vzdáva hold tomu, čo mnohí považujú za prvé malé sériové vozidlo na svete s priečnym motorom s pohonom všetkých kolies. Panda 4x4 Piccolo Lusso vytvorená v spolupráci s Kaeve Cars sa výrazne nelíši od pôvodného auta, no takmer každý komponent bol upravený alebo vyrobený nanovo.

Exteriér sa môže pochváliť exkluzívnym lakom Azzurro Blu, ktorý pripomína azúrové vody objímajúce malebné pobrežia Talianska. Interiér zdobí stredomorské kožené čalúnenie, ktoré evokuje teplo a sofistikovanosť. Dôkladné použitie látkového čalúnenia v stredoch sedadiel a zadných lavíc vzdáva hold ikonickej hranatej siluete, ktorá definuje túto taliansku klasiku, vysvetľuje dizajnérske štúdio.

Táto jedinečná Panda 4x4 začala svoj život ako Panda 4x4 Sisley. Dodatok Sisley bol pôvodne myslený ako edícia limitovaná na 500 vyrobených kusov, no talianska automobilka sa nakoniec rozhodla zaradiť ju do bežného modelového portfólia. Charkateristické sú funkcie ako sklonomer, biele lakované kolesá, strešný nosič, ostrekovače svetlometov, upravenú kapotu a špeciálne odznaky Sisley. Emblém Sisley, symbol dobrodružného ducha Pandy, je integrovaný do opierok hlavy, panelov dverí a volantu tejto modernizovanej verzie.

Niels van Roij Design hovorí, že každý detail bol dôkladne premyslený. Farby sa dočkali aj prvky, ktoré na pôvodnej Pande neboli lakované, ako nárazníky, spätné zrkadlá a kľučky dverí. Na restomode sú rovnako ako zvyšok karosérie odeté do farby Azzurro Blu pre harmonickejší vonkajší vzhľad.

Zaujímavosťou je, že pôvodný návrh restomodu Pandy 4x4 vychádzal z faceliftovanej verzie auta. Vyplýva to z digitálnej skice priloženej v galérii, ktorá zobrazuje minihatchback s pohonom všetkých kolies s inou mriežkou chladiča a hmlovými svetlometmi integrovanými do nárazníka. Tieto komponenty však nie sú viditeľné na finálnej verzii auta.

Fiat Panda 4x4 Piccolo Lusso Zdroj: Niels van Roi

Pôvodný Fiat Panda prvej generácie bol jedným z najdlhšie vyrábaných malých automobilov v Európe. Bol uvedený na trh v roku 1980 ako nástupca modelov Fiat 126 a Fiat 133 a predával sa aj s odznakom SEAT. Vo výrobe zostal do septembra 2003.

