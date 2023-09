Ak sa teda ešte len chystáte na dovolenku, stojí za uváženie skombinovať klasickú dopravu s alternatívnou. V praxi to teda znamená, že do dovolenkovej destinácie sa prepravíte, pochopiteľne, autom, avšak na výlety budete chodiť na bicykli. Nielenže toho veľa uvidíte, ale urobíte niečo aj pre svoje zdravie a fyzickú kondíciu.

Dá sa to jednoducho skombinovať

Výhodou je, že takáto dovolenka sa dá jednoducho nakombinovať a nie je zložité ju zrealizovať. Keď totiž idete do zvolenej destinácie autom, čo je reálne nielen v rámci Slovenska, ale aj pri pobytoch v okolitých krajinách, môžete si so sebou pohodlne vziať bicykle. A to síce tak, že si nainštalujete nosiče bicyklov na ťažné zariadenie, primontované na zadnej časti vozidla. V praxi to funguje jednoducho, stačí poznať základný princíp, ako sa pripevní zariadenie a následne aj nosič na bicykle. Určite to teda zvládnete, netreba sa obávať.

Ilustračné foto Zdroj: FabrikaSimf / Shutterstock.com

Aj viac bicyklov

Ak sa chystáte na dovolenku ako rodina či ako väčšia kamarátska partia, určite vás zaujíma, či môžete takto na aute odviezť aj viac bicyklov. Jednoduchá odpoveď je áno – nosič bicyklov na ťažné zariadenie môže previezť dva, tri či štyri bicykle. K niektorým modelom sa dá dokonca dokúpiť aj adaptér na ďalší bicykel. Čo sa ale týka nosnosti, odveziete vždy maximálne 4 bicykle.



Alebo pokiaľ idete sólo, no nosíte si viac bicyklov pre rôzne terény, tak aj v tomto prípade oceníte možnosti nosiča. Netreba však zabudnúť na to, že na nosič bicyklov si potrebujete zaobstarať tretiu ŠPZ, ktorú je potrebné na nosič umiestniť. Ide však o jednoduchý administratívny úkon.

Efektívnejší presun batožiny

Dovolenka, to je, samozrejme, aj batožina a veci, ktoré potrebujeme pre pobyt v inej destinácii. Zvlášť ak to má byť športovo založená dovolenka, čo v prípade, ak si so sebou beriete aj bicykel, akosi automaticky predpokladáme. Vtedy je treba myslieť na športové i voľnočasové veci. Batožiny môže byť naozaj dosť, no strešný box na batožinu môže vyriešiť nepríjemné otázniky súvisiace s tým, či to všetko poukladáte do kufra. Vďaka strešnému boxu odpadá stres so zatváraním kufra a batožinu môžete vďaka nemu preniesť jednoduchšie a pohodlnejšie. Aj to sa na dovolenke zíde.

Precízna príprava = lepší zážitok

