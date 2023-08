Ken Okuyama si užíval zákruty horskej cesty na Ferrari Enzo, no s takýmto vozidlom je veľmi jednoduché zabudnúť na hranice a porušiť zákon. Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 88 km/hod, no on pritom možno iba pošteklil plynový pedál, no to ho nijako neospravedlňuje. Na úseku s obmedzenou rýchlosťou 40 šli Japonci rýchlosťou 128 km/hod. Stalo sa tak uprostred rána, čo jeho situáciu ešte zhoršilo.

To sa ale stalo pred rokom, a teraz nasledovalo súdne pojednávanie o priestupku. Hoci sa Okuyamov právnik snažil rýchlu jazdu ospravedlniť ako nevyhnutnú na chladenie šesťlitrového motora V12 so 660 koňmi, sudcu nepresvedčil. Tak ako žiadali prokurátori, rozhodol aj sudca, Okuyama musí ísť na štyri mesiace do väzenia. Neskôr však trest zmenil na podmienečný a ak sa Japonci počas tejto doby vyhnú prekročeniu rýchlosti, väzeniu sa vyhnú. Okuyama sa tiež musel ospravedlniť japonskej verejnosti a prisahať, že tak rýchlo už jazdiť nebude.

Len pre zaujímavosť, Okuyama bol prvý neTalian, ktorý navrhol Ferrari. Okuyama vtedy pracoval pre Pininfarinu, no dnes má vlastnú dizajnérsku firmu.

Mohlo by vás zaujímať: