Most Münchenstein, Švajčiarsko, 1891

Väčšina ľudí považuje Švajčiarsko za krajinu, kde všetko funguje ako „švajčiarske hodinky“. Ale aj tie sa občas pokazia. Ako uvádza portál magazín.sk, presne to sa stalo v jedno júnové popoludnie v roku 1891. Preplnený vlak opustil Bazilej o 14:15. Všetko sa zdalo v poriadku, kým vlak ťahaný dvoma lokomotívami nevyšiel na most Münchenstein. Keď hlavná lokomotíva prechádzala mostom, zrazu sa prevrátila cez okraj, zošmykla v pravom uhle a ponorila do rieky. Druhá lokomotíva ju nasledovala a strhla so sebou sedem preplnených osobných vozňov. Dôsledkom pádu bolo 71 mŕtvych a 171 zranených osôb. Havária je dodnes najhoršou železničnou katastrofou vo Švajčiarsku.