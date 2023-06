Na akom aute ste robili autoškolu? Kým ešte na prelome tisícročí to boli Favority, Felicie a v lepších autoškolách aj prvé Octavie, dnes sa autoškoly hemžia aj luxusnejšími automobilkami ako Mercedes či BMW. No Lamborgini asi v našich končinách ako autoškolu neuvidíte.

Väčšina z nás sa učila jazdiť na starších lacných a často "vybývaných" autách. Koniec koncov, tak by to podľa hesla "ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku" malo byť. No tento šťastný 16-ročný mladík z Austrálie si touto skúsenosťou prejsť nemusel. Istý člen facebookovej skupiny venujúcej sa spottingu superšportov totiž za volantom exotického superšportu na rušnej diaľnici v austrálskom Melbourne uvidel mladíka, ktorý podľa popisu do auta nasadol na parkovisku strednej školy.

Lamborghini Aventador SVJ Zdroj: Lamborghini

Ako to už býva nielen na Slovensku, niektorí komentujúci neváhali a začali okamžite kritizovať ako mladíka za volantom, tak majiteľa auta. Dôvod sa však dá pochopiť - mladý neskúsený vodič za volantom superšportu s atmosférickým dvanásťvalcom s výkonom 750 koní a pohonom zadných koliest môže byť recept na nešťastie. Mladý vodič ale technicky neurobil nič zlé, pretože v Austrálii neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa typu auta, pokiaľ vedľa neho sedí vodič s platným vodičským preukazom.

V Austrálii a Spojených štátoch je totiž proces získania vodičského oprávnenia odlišný. Neexistujú tam autoškoly ako u nás, namiesto toho začínajúci vodiči môžu jazdiť na súkromných autách. Minimálny vek je v Austrálii 16 rokov a jediným obmedzením je, že začínajúci vodiči nemôžu ťahať prívesný vozík. Neexistujú žiadne dodatočné obmedzenia rýchlosti, narozdiel napríklad od Švédska. Tento tréning ale v Austrálii musí trvať minimálne 12 mesiacov a skúšobný vodičák môžete získať až od veku 18 rokov.

Podľa autora fotografie sa s autom „jazdilo rozumne“. Pravdepodobne drvivá väčšina z nás by vo veku 16 rokov mala pred Aventadorom SV obrovský rešpekt. Nielen kvôli výkonu, ale aj rozmerom - zúrivý býk je široký 2030 milimetrov bez spätných zrkadiel. Okrem toho má nízku svetlú výšku a z interiéru je veľmi zlá viditeľnosť.

Aventador SV bol jednou z mnohých špeciálnych edícií, ktoré Lamborghini uviedla na trh počas 11-ročného životného cyklu modelu. LP 750-4 SV bol predstavený v roku 2015 na ženevskom autosalóne ako kupé a neskôr aj ako roadster, ktorý debutoval v tom istom roku na Pebble Beach Concours d'Elegance. Zatiaľ čo kupé bolo obmedzené na 600 kusov, roadster bol ešte exkluzívnejší - v továrni v Taliansku vyrobili len 500 áut.

