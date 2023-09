Ak si to môže dovoliť, tak prečo nie?

Herec okúzlil divákov v seriáloch Tudorovci: Sex, moc a intrigy, ale aj v kinohitoch ako Gróf Monte Christo, Hviezdny prach, Krvavý masaker, Vojna bohov, Muž z ocele a Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti. My sa v dnešnom článku pozrieme na vozidlá, ktoré s hrdosťou pridal do svojej zbierky.

Aston Martin DBS

Aston Martin DBS Zdroj: Aston Martin

Rovnako ako mnoho iných hercov si aj Cavill zaobstaral Aston Martin. Zaujímavosťou je, že tento konkrétny model si zahral vo filme Jamesa Bonda, konkrétne Casino Royal. Mimochodom, Cavill patril do poslednej chvíle medzi favoritov na hlavnú úlohu, no napokon sa producenti rozhodli pre Daniela Craiga.