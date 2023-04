Šušká sa, že brunejský sultán je taký významný zberateľ áut, že udržal Rolls-Royce a Bentley nad vodou počas ich najtemnejších čias. Približne polovica všetkých Rolls-Roycov a Bentley predaných v 90. rokov minulého storočia pripadla práve brunejskému sultánovi a jeho rodine. Mnohé z nich boli vyrobené na mieru podľa špeciálnych požiadaviek kráľovskej rodiny. Medzi autá na mieru patrilo šesť Bentley Dominators, prvé SUV britskej automobilky, ktoré predčilo Bentaygu o vyše 20 rokov. Venovali sme sa jeho príbehu v samostatnom článku, ktorý nájdete nižšie.

Ako pri mnohých autách sultána, aj Dominator bol tajný projekt, ktorý sa dostal do povedomia verejnosti až vtedy, keď bola vyfotená fotografia z nakladania vozidla do lietadla smerujúceho do Bruneja. Okrem toho automobilka vyrábala aj ďalšie modely, ako napríklad športové kupé Buccaneer z roku 1996, či modely Camelot, Phoenix, Imperial, Rapier, Pegasus, Silverstone a Spectre.

Ferrari F90 Speciale Zdroj: Ferrari

Ak vám žiaden z týchto názvov nič nehovorí, nemusíte sa obávať: Bentley ich nikdy oficiálne nevyrábalo. Boli to zákazkové a utajované modely vyrobené presne podľa požiadaviek. Občas sa stane, že niektoré fotografie uniknú verejnosti, no mnohé z áut zostávajú záhadou dodnes. Sultán a jeho rodina vlastní odhadom 380 vozidiel Bentley. No najväčšou časťou zbierky sú automobily značky Rolls-Royce.

Odhadom má sultán v zbierke viac ako 600 modelov Rolls-Royce, pričom sa v nej nachádzajú zákazkové a utajované modely Rolls-Royce Royale, Majestic a Cloudesque: všetky veľké a extravagantné limuzíny. Podrobnosti však poznáme iba vďaka paparazzom z juhovýchodnej Ázie. Jeden z Rolls-Royceov ukázal sultán verejnosti počas svojej svadby - išlo o Silver Spur II, ktorý bol pozlátený 24-karátovým zlatom.

Jaguar XJ220 Pininfarina Zdroj: Jaguar

Medzi ďalšie pozoruhodné autá patria špeciálne Ferrari na mieru – medzi nimi napríklad model 456 GT Venice (s karosériou kombi, princ Jefri objednal šesť kusov), jedinečný superšport F90 z roku 1988 a FX z roku 1995 (rovnako bolo objednaných 6 kusov). Medzi vzácne, ale nie na mieru vyrobené Ferrari patrí model 250 GTO, ktorý je oficiálne najhodnotnejším modelom automobilky na svete (sultán vlastní dva kusy) a legendárne Ferrari F40. Tých vlastní 11.

Ak budete mať to šťastie a dostanete od brunejskej kráľovskej rodiny pozvánku, budete mať možnosť vidieť na vlastné oči aj automobilové skvosty ako McLaren F1 (brunejská kráľovská rodina ich kúpila pôvodne 10 – niektoré sa predali, no v zbierke ich zrejme zostalo sedem), Jaguar XJ220, unikátny Aston Martin Vantage 'Special Series', koncept BMW Nazca M12 a Bugatti EB110. Plus tisíce ďalších úžasných áut, ktoré sú garážované v obrovskom automobilovom paláci s oddelenými krídlami pre najdôležitejšie značky.

Ferrari 360 Modena Bolide '2000 Zdroj: Ferrari

Samotný sultán – vlastným menom Hassanal Bolkiah – žije v údajne najväčšom paláci na svete (1 788 izieb a 57 kúpeľní) a je druhým najdlhšie vládnucim panovníkom po kráľovnej Alžbete II. Predtým mal aj titul najbohatšieho muža sveta, no predbehol ho Bill Gates. Sultánom sa stal v roku 1967 a krátko po nástupe na trón začal vytvárať zbierku áut.

Autá nie sú jeho jedinou extravaganciou. Má vlastnú súkromnú zoologickú záhradu s 30 bengálskymi tigrami, zaplatil 70 miliónov dolárov za Renoirov obraz a údajne všade cestuje s osobným holičom z hotela The Dorchester v Londýne (ktorý vlastní).

Ak chcete vidieť zozbierané dostupné fotografie vzácnych áut zo zbierky brunejského sultána, nenechajte si ujsť galériu.

Mohlo by vás zaujímať