Napriek dvom náročným rokom vo svetovej ekonomike a prepadom na akciových trhoch dokázali mnohí investori a ich bonitná klientela v rôznych oblastiach zhodnocovať svoje aktíva. Viaceré trhy ponúkali dostatok príležitostí na rozvoj nových biznisov.

Potvrdilo sa to nielen v raste investícií napríklad do umenia, realít či luxusných tovarov, ale aj do lukratívnych značiek áut, ktoré vo svojom segmente aj dnes reprezentuje napríklad Rolls-Royce.

Podľa najnovšie zverejnených finančných výsledkov sa dcérskej automobilke globálnej skupiny BMW podarilo vlani dosiahnuť historicky najvyšší ročný predaj, keď dodala klientom v približne päťdesiatke krajín sveta viac ako 6 020 vozidiel. To je o osem percent viac ako v roku 2021, pričom prvýkrát v 118-ročnej histórii spoločnosti predaj prekročil hranicu šesťtisíc kusov za rok.

Hodnota zákazkových objednávok tradičnej anglickej značke áut priniesla nové rekordné úrovne. Dopyt po všetkých modeloch Rolls-Royce zostáva naďalej silný a predbežné objednávky sú už potvrdené na celý rok 2023, pričom trhy ako Spojené štáty, Čína a Európa naďalej dominujú globálnym predajom.

Rekordné výsledky kolidujú s dvadsiatym výročím spustenia plnej výroby značky v domovskej fabrike v anglickom Goodwoode. V minulom roku tu dokonca museli kvôli novým objednávkam zvyšovať stavy a prijať viac ako 150 nových pracovníkov. Celkovo ich Rolls-Royce zamestnáva dva a pol tisíc.

Čo je kľúčové pre ďalší vývoj a obchodnú stratégiu automobilových značiek, ako je napríklad Ferarri, Bentley či Rolls-Royce, je fakt, že silný dopyt po luxusných autách zotrváva aj v prípade ich elektrických modelov a noviniek.

Predobjednávková kniha pre plne elektrický model Rolls-Royce Spectre už prekonala všetky očakávania. Na dodávky ostatných modelov v portfóliu luxusnej značky sa pritom čaká aj dva roky.

„Rok 2022 bol pre Rolls-Royce Motor Cars významný. Ale objem predaja nie je jediným meradlom úspechu. Nikdy sme neboli a ani nebudeme veľkovýrobcovia. Zákazkové objednávky vozidiel Rolls-Royce a a výsledky divízie BeSpoke dosiahli vlani rekordné úrovne, pričom požiadavky klientov boli nápaditejšie a technicky náročnejšie. Klienti sú radi, ak aj za jedinečné motorové vozidlo zaplatia okolo pol milióna eur,“ uviedol Torsten Müller-Ötvös, generálny riaditeľ, Rolls-Royce Motor Cars.

V roku 1997 dostala BMW Group príležitosť, ktorá sa vyskytne raz za život – získať spoločnosť Rolls-Royce Motor Cars. Podľa BMW to bolo viac ako len ďalšia obchodná dohoda, keďže Rolls-Royce je inštitúcia s históriou siahajúcou až do roku 1904.

Na prahu éry elektromobility s novým elektrickým modelom v portfóliu sa však nové investície nevyhnú ani takej tradičnej automobilke, akou je Rolls Royce. Tá aj podľa Franka Tiemanna, šéf komunikácie značky pre Európu a centrálnu Áziu, veľmi ťaží zo spolupráce s materskou skupinou BMW, pre ktorú je vývoj technológií pre elektrické vozidlá kľúčový, pokiaľ chce držať krok a najmä konkurovať ostatným veľkým hráčom, ako je skupina Daimler, Toyora či koncern Volkswagen.