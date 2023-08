Tesla Gigafactory v čínkom Šanghaji dokáže každých 40 sekúnd vychrliť nový Model 3 alebo Model Y, ako ukazuje zverejnené video z prehliadky v továrni na sociálnej sieti X, teda niekdajšom Twitteri. Táto zaujímavá informácia je ale len ďalšou pripomienkou rozsahu a efektívnosti výroby Tesly v druhej najväčšej ázijskej krajine. Pozoruhodná rýchlosť výroby dokonca prekonala aj americký Ford, ktorý v tlačovej správe z januára 2023 uviedol, že zo závodu v Dearborne v štáte Michigan schádza nový pickup F-150 každých 49 sekúnd.

Video sa objavilo na účte, ktorý sa zameriava na turizmus v Šanghaji a divákom umožnilo nahliadnuť do tamojšej Giga Factory. V jednom zo záberov pracovník výrobnej linky vysvetľuje, ako desiatky robotických ramien pracujú v tandeme na jednej stanici, aby sa zvýšila efektivita. Tesla vo svojich správach o výsledkoch za prvý a druhý kvartál 2023 uviedla, že továreň v Šanghaji beží na takmer maximálnu kapacitu už niekoľko mesiacov po sebe.

Podľa informácií má závod ročnú kapacitu viac ako milión vozidiel a Tesla v prvom polroku 2023 dokázala predať už takmer pol milióna elektrických vozidiel vyrobených v Číne. Závod však neprodukuje vozidlá výhradne pre čínsky trh - automobilka exportuje modely 3 a Y na globálne trhy, ako sú okrem iného Thajsko a Kanada. Tesla tvrdí, že kľúčom k úspechu je optimalizácia nákladov - v továrni využíva viacero interne navrhnutých zariadení a systémov, ktoré majú byť ľahšie škálovateľné a lepšie spolupracovať v tandeme.

V šanghajskej továrni sa nachádza 16 reštaurácií pre pracovníkov, ktorí si môžu objednať jedlo pomocou aplikácie s názvom Teshenghuo, ktorú interne vytvoril IT tím Tesly. Začiatkom júla 2023 však Tesla prepustila niekoľko pracovníkov na výrobnej linke, na ktorej sa vyrábali batérie. Dôvodom bola pravdepodobne ďalšia automatizácia výroby.

#Didyouknow that at #Shanghai's #Tesla Gigafactory, they can produce a #car in less than 40 seconds? 🤔Curious to see how they achieve such speed? Let's dive into the working environment!@Tesla @Tesla_Asia pic.twitter.com/FWXe7TxGYq