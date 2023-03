Nájsť v súčasných nových autách atmosférický motor je rarita. No nebolo to tak dávno, čo bola situácia opačná. Ako sa Porsche zaslúžilo na vývoji turbodúchadiel?

Keby nebolo klasického Porsche 911 Turbo zo 70. rokov (modelový rad 930), ktoré prinieslo turbodúchadlá masám, Porsche 911, ktoré dnes poznáme a milujeme, by pravdepodobne ani neexistovalo. Odo dňa, keď v roku 1963 vyšiel na cesty prvý model 911, zostal do dnešných dní jedným z najikonickejších športových áut vôbec. So svojím slávnym dedičstvom trvajúcim niečo vyše polstoročie sa Porsche 911 stalo menom, ktoré je synonymom bezkonkurenčného luxusu, ale aj výkonu a jedinečných jazdných vlastností, a to najmä vďaka netradičnému usporiadaniu motora. Ale poďme po poriadku.

Model 930

Začiatkom 70. rokov začalo Porsche s modernizáciou modelového radu 911, aby dokázalo držať krok so sprísňujúcimi sa bezpečnostnými reguláciami a emisnými normami. Novinka dostala množstvo vylepšení vrátane plastových nárazníkov, ktoré dokázali vydržať náraz v rýchlosti 8 kilometrov za hodinu (podľa požiadaviek USA).

Najväčšou modernizáciou však bolo turbodúchadlo v roku 1975, ktoré pre automobilku znamenalo totálnu zmenu pravidiel hry. Porsche 911 Turbo s označením 930 poháňal 3,0-litrový plochý šesťvalec s výkonom 191 kW (260 koní) a krútiacim momentom 329 Nm. V roku 1977 sa Porsche 911 Turbo vyzbrojilo väčšou a lepšou 3,3-litrovou pohonnou jednotkou, pričom po prvýkrát v histórii značky dosiahlo výkon rovných 300 koní, teda 221 kW, a 412 Nm krútiaceho momentu.

Porsche turbo nevynašlo

Turbodúchadlo uzrelo svetlo sveta už v roku 1905 a za jeho vznikom stojí švajčiarsky konštruktér Dr. Alfred Buchi. Zistil, že plyn vychádzajúci z výfuku má nevyužitý potenciál, a tak do výfukového okruhu namontoval turbínu, ktorá nasávala vzduch a tlačila ho späť do valcov. O turbodúchadlách si prečítajte v sérii článkov nižšie.

Turbodúchadlo sa teda skladá z dvoch hlavných častí: turbíny a kompresora. Výfukové plyny z motora sú vedené do turbíny, kde sa ich energia premieňa na kinetickú energiu, ktorá poháňa turbínu. Turbína potom poháňa kompresor, ktorý nasáva vzduch z vonkajšieho prostredia a stláča ho do motora. Kompresor stláča vzduch až do vysokého tlaku, čím zvyšuje hustotu vzduchu vstrekovaného do motora a zvyšuje jeho výkon.

Turbo boom

Športové automobily v 80-tych a 90-tych rokoch sa niesli v znamení turbodúchadiel: najlepším príkladom sú autá ako Toyota Supra, či Nissan Skyline. Za masovým rozšírením do športového segmentu ale stojí Porsche 911 Turbo z roku 1975. To síce o 2 roky predbehlo BMW 2002 Turbo, no práve 911 sa považuje za vplyvného priekopníka.

Porsche 911 Turbo (930) Zdroj: Travis Massey ©2015 Courtesy of

Keď v roku 1975 prišlo Porsche 911 Turbo, dostalo nie príliš lichotivú prezývku Widowmaker, alebo teda "ovdovovač". S plochým šesťvalcom za zadnou nápravou, zadným náhonom a v podstate žiadnými asistenčnými systémami sa v rukách neskúseného vodiča stalo doslova zbraňou.

Dôvodom bola obrovská turbodiera. Kým sa obrovské turbo roztočilo a začalo pumpovať veľké množstvo vzduchu do nasávania, chvíľku to trvalo. A práve to bol zrejme najväčší problém pre neskúsených vodičov. Porsche 930 jednoducho kopalo ako besné - nebezpečné to bolo najmä v apexe zákruty. Tento neduh ale automobilka odstránila v modeli 959, kde použila dvojicu turbodúchadiel: menšie sa staralo o výkon pri nižších otáčkach a väčšie malo najvyššiu účinnosť pri vyšších otáčkach.

Turbo nekončí

Automobilka si nedávno nechala patentovať technológiu elektrických turbodúchadiel, ktoré dopomáhajú zvýšiť výkon vozidla a pritom súčasne znížiť spotrebu paliva, čím sa dnes neefektívne spaľovacie motory dostanú znova bližšie k čistejším elektromobilom. Keď sme pri elektromobiloch, Porsche používa legendárny názov Turbo aj pri elektrickom modeli Taycan, kde už ale neodkazuje na kovovú súčiastku v tvare slimáka, ale je skôr výkonovým variantom modelu.

Porsche 911 turbo S Zdroj: Porsche

Porsche Turbo tak prinieslo do sveta automobilizmu novú éru a zmenilo smer, ktorým sa športové autá vydali. Toto auto predstavovalo zlomový moment v histórii automobilov a inšpirovalo mnoho ďalších automobiliek, aby vo veľkom začali využívať turbodúchadlá na zvyšovanie výkonu svojich vrcholových modelov.

