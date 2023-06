Je jasné, že elektromobily tu s nami zostanú, pretože ponúkajú mnoho výhod oproti väčšine vozidiel so spaľovacím motorom, vrátane nižších emisií, plynulejšej jazdy a okamžitého zrýchlenia a výkonu. Medzi príklady nových elektrických vozidiel, ktoré na trhu lámu rekordy, patrí Tesla Model S, Ford Mustang Mach-E či Hyundai Ioniq 5 a 6.

Napriek mnohým výhodám však elektromobily nedokážu pre pravých automobilových fanatikov nahradiť pocit skutočného mechanického stroja. Čo znamená, že nová vlna elektrických vozidiel pravdepodobne nenahradí prítomnosť klasických športových áut. Tradičné manuálne prevodovky, ktoré poskytujú vodičom väčšiu kontrolu nad vozidlom a pútavejší a vzrušujúcejší zážitok z jazdy, sú teda v ohrození. No budúcnosť nemusí byť taka čierna, ako sa môže zdať.

Automat jednoducho vyhráva

Automobilový priemysel ustupuje od manuálnych prevodoviek, pretože automatické prevodovky ponúkajú o niečo vyšší komfort a praktickosť, čo z nich robí preferovanú voľbu pre väčšinu kupujúcich. Množstvo nových áut je k dispozícii výhradne s automatickou prevodovkou. Príčin tohto vývoja je viacero:

Elektromobily s automatickou prevodovkou majú výhodu, pokiaľ ide o spoľahlivosť a okamžitý výkon, vďaka čomu sú atraktívnejšie pre kupujúcich, ktorí hľadajú pohodlnú jazdu.

Manuálne prevodovky neponúkajú kompatibilitu s modernými funkciami, ako sú hybridné systémy, adaptívny tempomat a autonómna jazda. Väčšina zákazníkov hľadá autá, ktoré im uľahčia každodenné dochádzanie.

Keďže hnacie ústrojenstvo v elektromobiloch je založené v podstate na nízkom počte prevodových stupňov, manuálna prevodovka prakticky nemá v segmente elektrických vozidiel miesto.

Účinnosť je ďalším kritickým dôvodom, prečo sú manuálne prevodovky čoraz menej populárne. Vďaka preraďovaniu prevodových stupňov v najefektívnejších časoch sú moderné automatické prevodovky vyladené tak, aby minimalizovali spotrebu paliva.

Dopyt po manuáloch stále je, ale...

Aj keď je pravda, že popularita a dostupnosť manuálnych prevodoviek klesá, stále existujú zákazníci, ktorí uprednostňujú manuálne prevodovky pred automatmi, čím sa vytvára medzera na trhu. Sú to predovšetkým kupujúci, ktorí od auta požadujú viac, než len prejsť z bodu A do bodu B čo najefektívnejšie. No je pravdou, že tento segment trhu je dnes v podstate tesne pred vyhynutím.

Porsche 911 (992) GT3 Zdroj: Porsche

Ide predovšetkým o športové autá, poprípade o vozidlá v nižšej cenovej kategórii. Kým tie druhé menované časom s rozmachom elektromobility takmer určite prejdú na automatické prevodovky, športové autá by si ako posledný segment mohli udržať manuálne prevodovky najdlhšie. Príkladmi sú napríklad Toyota GR 86, Supra, či Yaris GR, ktoré sú k dispozícii s manuálom.

Proti prúdu išlo aj Porsche, ktoré vo verzii GT3 stále ponecháva možnosť manuálnej prevodovky. No ostrejšie GT3 RS je k dispozícii výhradne s dvojspojkovým automatom, ktorý je jednoducho rýchlejší, ako akýkoľvek manuál.

Aká je teda úloha elektromobilov?

Nuž, existuje filozofický smer, ktorý tvrdí, že čím viac bude jazdiť elektromobilov, tým silnejšia bude túžba entuziastov po pravom jazdeckom zážitku. To znamená predovšetkým spaľovací motor a manuálnu prevodovku. Elektromobily sú jednoznačne v prevahe, pokiaľ ide o ekonomiku jazdy, ale aj okamžitý výkon a zrýchlenie. No kvôli váhe batérií z nich len ťažko budú pravé ľahké športové autá. A práve to je zážitok, ktorý hľadajú všetci praví petrolheadi.

Samozrejme, táto predstava o budúcnosti nie je podložená žiadnym reálnym základom. No fakt, že mnohé športové autá sa v súčasnosti ešte stále predávajú aj s možnosťou manuálnej prevodovky, nám dáva šancu na svetlejšie zajtrajšky. Koniec koncov, je to možno práve jazdecká nezaujímavosť elektromobilov, ktorá nám paradoxne prinesie niekoľko dobrých športových áut s manuálom navyše.

