Brzdy, ktoré dokážu vydržať extrémne náročných 24 hodín vo vytrvalostných pretekoch v Le Mans? Nie je to nemožné: renomovaný výrobca Brembo má odpoveď.

Tie najlepšie obrazy na vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans nie sú na začiatku alebo na konci preteko, ale priamo uprostred. Po zotmení totiž nie sú jedinými zdrojmi svetla na trati hlavné svetlomety áut, ale tesne pred slávnou Mulsanne alebo ktoroukoľvek inou zákrutou žiaria aj brzdy, ktoré vyzerajú akoby sa mali každú sekundu roztaviť. Sotva existuje lepšia ilustrácia toho, aké náročné sú preteky na autá na ich komponenty, najmä brzdy.

Taliansky výrobca bŕzd Brembo pôsobí na trhu od roku 1961 a dnes patrí k najuznávanejším menám vo fachu. Viac ako polovica zo 62 áut, ktoré v roku 2023 odštartovali na pretekoch 24 h Le Mans, využívala brzdy od spoločnosti Brembo alebo jej dcérskej spoločnosti AP Racing. Najvyššia trieda prototypov využíva plne karbónové brzdy (nezamieňať s karbón-keramickými), zatiaľ čo trieda LM GTE AM používa tradičné oceľové brzdy. Ako teda takéto brzdy vznikajú a vyzerajú?

Brzdy, ktoré vydržia

Počas väčšiny histórie pretekov 24 hodín Le Mans boli výmeny bŕzd v polovici pretekov samozrejmosťou. Koniec koncov, pretekári prejdú za 24 hodín 5-tisíc kilometrov pod plným plynom a plnými brzdami. Dá sa teda očakávať "mierne" opotrebovanie. V minulosti bolo bežné, že sa menili brzdové doštičky a kotúče, ktoré sa extrémnym teplom deformovali. Dnes sú brzdy Brembo navrhnuté tak, aby vydržali viac ako 6-tisíc kilometrov pri pretekárskom tempe (hoci niektoré tímy proaktívne vymieňajú brzdové diely počas pretekov, ak na to majú priestor popri inej náročnejšej oprave, len aby autá po hodinách jazdy nové diely).

Vrchol technológie bŕzd, ktorý sa dnes používa v najvyššej triede v Le Mans a v monopostoch Formuly 1, sa nazývajú plne karbónové brzdy. Karbónovým kotúčom sekundujú karbónové brzdovými doštičkami, pričom oba diely sú schopné opakovane absorbovať obrovské množstvo tepla a rýchlo ho odvádzať mimo kolies.

Zaujímavá je však ich výroba. Karbónové brzdové kotúče začínajú ako pláty uhlíkových vlákien s dlhými vláknami, ktoré sú mäkké ako plsť. Po rozdelení na niekoľko segmentov sú navrstvené na seba, pričom každý segment je mierne otočený oproti segmentu pod ním, čím sa dosahuje vysoká pevnosť. Následne sa pečú v rúre pri teplote 2 400 až 2 500 stupňov Celsia, čo spôsobí, že sa uhlíkové vlákna roztavia a spoja. Potom sa opäť pečú pri nižších teplotách, no v úplnom vákuu, kým sa do pece nevstrekne metán. Plyn sa rozloží na 4 atómy uhlíka a jeden atóm vodíka a atómy uhlíka sa tak efektívne zapečú do kotúčov.

Po niekoľkých týždňoch pečenia v rôznych peciach sú karbónové kotúče pripravené na tvarovanie. To má za úlohu moderný CNC stroj s diamantovými hrotmi. Po vyvŕtaní všetkých montážnych dier prídu na rad chladiace priechody. Výroba každého kotúča trvá štyri až deväť mesiacov a vyrábajú sa vo várkach po 7 alebo 8 kusov.

Na rade sú brzdové doštičky, ktoré sú vyrábané podobným procesom, no na rozdiel od konvenčných doštičiek nemôžu byť na oceľovú konštrukciu prilepené tradičným lepidlom. Závodné brzdy totiž operujú pri výrazne vyšších teplotách, pri ktorých by sa tradičné lepidlo rozlepilo. Samotná výroba 30 kusov doštičiek trvá približne mesiac.

Tu však výrobný proces nekončí: kotúče je potrebné zladiť s doštičkami tak, aby po montáži na auto ihneď poskytovali 100-percentný brzdný účinok. Kvôli intenzívnemu teplu, ktoré je potrebné na to, aby fungovali správne, musia byť brzdové doštičky pripravené pre konkrétne kotúče na špeciálnych strojoch ešte v továrni. Tie podrobia kotúče a doštičky 20 až 30 extrémnym brzdným cyklom. Mimochodom, takýto kotúč váži približne len 3 kilogramy.

