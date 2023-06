Ktoré automobilky vám prídu na um, ak sa budeme baviť o najkrajších áut všetkých čias? Ferrari, Alfa Romeo alebo možno aj Rolls-Royce? Zaujímavosťou je, že všetky tieto automobilky v istom bode spolupracovali s talianskym dizajnérskym štúdiom Pininfarina. Slávne dizajnérske štúdio je zodpovedné za modely ako Alfa Romeo Spider a Ferrari 308 GTB, no ako to už býva, aj majster tesár sa utne. Tu je niekoľko áut s podpisom Pininfarina, ktoré by sme peknými rozhodne nenazvali.

Hyundai Matrix

Hyundai Matrix Zdroj: Hyundai

Pininfarina nie je len o miliónových Ferrari; dizajnérske štúdio pracovalo aj s niektorými skromnejšími automobilkami. Príkladom je Hyundai Matrix, ktorý sa na niektorých trhoch predával aj pod názvom Lavita. Tento kompaktný automobil zo začiatku 21. storočia bol postavený na spoločnej platforme s modelom Elantra, no poskytoval o čosi priestrannejšiu, no škaredšiu karosériu navrhnutú spoločnosťou Pininfarina.