Nissan Micra C+C. Zdroj: ADAC

20. miesto: Nissan Micra C+C

Dostať pevnú skladaciu strechu do malého kabrioletu, to je výzva z hľadiska priestoru i techniky. Nissan to v roku 2005 skúsil a… Nevyšlo to. V podobných rebríčkoch sa japonský model umiestňuje pravidelne, vyčítajú mu najmä disproporčný vzhľad, pri ktorom je len ťažko rozpoznateľné, kde má auto predok a kde zadok.