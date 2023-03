Rebranding je stratégia, v ktorej automobilky minimalizujú náklady na výskum a vývoj a vytvoria spoločne jeden typ vozidla (alebo ho poskytnú na výrobu v licencii za odplatu), ktorý sa na rôznych trhoch (alebo pre iné cieľové skupiny) predáva pod rôznymi značkami. Ide však o to isté vozidlo, ktoré odlišujú často len detaily, ako napríklad tvar svetlometov, či detaily v interiéri.

V niektorých prípadoch sa rebranding podarí viac, v iných menej. V dnešnom rebríčku sa pozrieme na 5 rebrandovaných áut, ktoré sa stali ešte populárnejšími, ako ich predlohy.

Dodge Stealth

Dodge Stealth Zdroj: Dodge

Dodge Stealth bol americkým stelesnením legendárneho Mitsubishi 3000GT. Japonský originál bol na svoju dobu ďaleko pred konkurenciou v rámci techniky. Špeciálne obľúbená bola verzia VR4 s radovým štvorvalcom prepĺňaným turbodúchadlom a pohonom všetkých kolies. No ani to nestačilo Mitsubishi, aby sa presadilo tak, ako sa to podarilo modelu Stealth. Ten totiž v Spojených štátoch predstavoval lacné športové auto, po ktorom siahlo množstvo mladých Američanov.