Need for Speed: Underground 2 je klasická pretekárska hra, ktorá obstála v skúške času. Ponúka širokú škálu úprav, vďaka ktorým si môžete modifikovať svoje autá podľa vlastných predstáv. Od spojlerov až po disky, dokážete upraviť každý aspekt svojho vozidla, aby bolo skutočne jedinečné. Hra obsahuje aj prostredie otvoreného sveta, ktoré hráčom umožňuje preskúmavať mesto a zúčastňovať sa rôznych nelegálnych pretekov a výziev. Vďaka rýchlej hrateľnosti a nekonečným možnostiam úprav je Need for Speed: Underground 2 povinnou voľbou pre každého automobilového nadšenca.