Názov 3.0 CSL prináša emóciu. 50 rokov po skončení výroby originálu, oživuje M GmbH legendu, v podobe prísne limitovanej novej edície. Vyrobených bude len 50 kusov, pre Nemecko je naplánovaných jedenásť exemplárov a všetky sú dávno vypredané! Už sa búrlivo diskutovalo najmä o otázke ceny, pretože BMW oficiálne neprezrádza, čo stojí 3.0 na báze M4 CSL. Hovorí sa o neuveriteľných 750 000 eur, čo by zhruba zodpovedalo cene štyrom a pol M4 CSL. Viac obrázkov v galérii.

BMW 3.0 CSL Zdroj: BMW

Každý kus limitovanej edície je vyrobený ručne, v manufaktúrnej atmosfére. To, že 3.0 CSL je pre BMW skutočnou srdcovou záležitosťou, sa ukáže pri bližšom pohľade. Rozmanitosť láskyplných detailov je takmer nekonečná. Počnúc špeciálnou zmesou pneumatík Michelin Pilot Sport 4S s číslom 50 na boku, cez M Livery, ktorá je nanesená až v siedmich vrstvách laku, až po retro hlavicu radiacej páky manuálnej šesťstupňovej prevodovky, špeciálne navrhnutú pre 3.0.

1. Odnímateľný držiak ŠPZ

Držiak ŠPZ možno demontovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. Zdroj: AutoBild

3.0 CSL v žiadnom prípade nie je predvádzacie auto, ale skutočný model M a v Mníchove chcú, aby ho budúci majitelia patrične využívali. Každý, kto sa skutočne odváži vziať superlimitovaný CSL na pretekársku dráhu, môže vopred urobiť niekoľko opatrení. K tomu patrí aj to, že pre lepší prívod chladiaceho vzduchu je možné demontovať predný držiak ŠPZ. Je to veľmi jednoduché. Na dráhu sa hodí aj to, že časť opierky hlavy z celokarbónových sedadiel, sa dá odobrať a jazdiť s prilbou.