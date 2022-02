Každému sa páči niečo iné, no čo je veľa, to je veľa. Dobrý tuning automobilu dokáže rozvinúť jeho potenciál, prípadne vylepšiť jeho jazdné vlastnosti. Sú však aj prípady, keď to nevyjde. Také zbiera stránka "Najtrápnejšie tuningové pokusy", ktorá je studnicou bizarných pokusov "autíčkárov".