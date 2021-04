Pozrite sa s nami na zaujímavé koncepty, prototypy, ale aj sériové automobily, ktoré z rôznych dôvodov neuspeli a rokmi upadli do zabudnutia. Mnohé boli a sú neuveriteľne fascinujúce. Prinášame vám prvú desiatku exotov na štyroch kolesách.

Porsche Carrera GTL Abarth

Porsche Carrera GTL Abarth. Zdroj: Auto Bild

Ako základ tejto netradičnej spolupráce poslúžilo Porsche 256 B Carrera so slávnym Fuhrmanovým motorom so štyrmi vačkovými hriadeľmi. Dizajnový génius Franco Scaglione dal 356-tke línie, ktoré niesli výrazný taliansky podpis a Abarth to všetko spojil dokopy. V roku 1960 vzniklo 21 exemplárov tohto exotického automobilu, v Nemecku sa predával za cenu 25 000 mariek. Vysokej cene sa nemožno čudovať, veď toto auto mohlo štartovať pokojne aj na Le Mans.