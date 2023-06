Tieto športové autá sa stali ikonami medzi tunermi. No to okrem vysokej popularity znamená aj vysokú cenu na trhu ojazdených vozidiel a zároveň je prakticky nemožné nájsť nedotknutý originálny kúsok.

Existuje množstvo športových áut, ktoré vynikajú výkonom či skvelými jazdnými vlastnosťami. A navyše niektoré sú relatívne lacné. Zdá sa tak, že autá ako napríklad BMW E36 majú všetko, po čom priaznivci športovej jazdy túžia. Niektorým však základný výkon a vzhľad nestačí. A tak vznikol tuning, ktorý je tu s nami v podstate od počiatku automobilizmu.

Na úpravy však musí byť vhodné aj auto. Typickým príkladom je Toyota Supra štvrtej generácie, na ktorej si Japonci dali mimoriadne záležať, a tak technicky zvládne násobok továrenského výkonu bez výraznejších zásahov do techniky. No nie je to len Supra, ktorá sa teší popularite stále pomerne veľkej tunerskej komunity.

BMW radu 3 E36

BMW M3 (E36) Zdroj: BMW

BMW radu 3 generácie E36 je obľúbeným autom úpravcov už desaťročia. Hoci sa nikdy nedorovnalo slávnemu predchodcovi E30 alebo nástupcovi E46, ponúka skvelé jazdné vlastnosti, zadný pohon a robustné motory. V niektorých ohľadoch je dokonca lepšia, ako práve ikonická E30, či o niečo elektronickejšie vyspelá E46. No nájsť pekný kúsok v pôvodnom stave bude náročné.