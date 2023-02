Hovorí sa, že moderné autá nie sú také spoľahlivé, ako autá zo zlatých 90-tych rokov. No čo preto môžeme spraviť my, vodiči, aby sme s autom najazdili čo najviac kilometrov?

Kým na západ od nás je bežnou praxou meniť autá po pár rokoch, vozový park na Slovensku bohužiaľ patrí k tým najstarším v Európe. Niekto by mohol povedať, že práve vďaka tomu sme ekologickejší, no to je na inú debatu. V tomto článku sa pozrieme na 10 jednoduchých tipov, ktoré vám pomôžu udržať vaše auto v čo najlepšom stave po čo najdlhšiu dobu.

Keďže náklady na kúpu nového auta rastú rýchlym tempom, stáva sa čoraz logickejšou voľbou ponechať auto v prevádzke po dlhšiu dobu. Mnohé moderné autá sú mimoriadne spoľahlivé a ak sa o ne správne staráte, vydržia bez problémov 300-tisíc kilometrov. Ako tomu môžete dopomôcť vy ako vodič a majiteľ?

Pravidelná starostlivosť

Zdroj: Shutterstock

Umývanie auta nie je len o kráse: kvalitné vyčistenie exteriéru dlhodobo chráni vaše auto. Nahromadené nečistoty sú škodlivé pre lak auta, čo vedie k postupnej degradácii antikoróznej ochrany a zvyšok už zrejme netreba detailne vysvetľovať. Hoci mnohí odborníci tvrdia, že auto by sa malo umývať aspoň raz za 2 týždne, no ak si na auto nájdete čas aspoň raz za mesiac, tak mu výrazne predlžujete životnosť.