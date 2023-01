Aké sú najrýchlejšie policajné autá na svete? A kto by ich mohol prenasledovať?

Lamborghini Gallardo

Lamborghini Gallardo Zdroj: Guizzardi Umberto

Lamborghini Gallardo je klenotom talianskej polície Carabinieri. Model, ktorý poskytuje silnú odozvu najmä na ceste, takže môže bez problémov chytať cestných pirátov. Je síce staršieho dátumu výroby, ale jeho atmosférický motor V10 so zdvihovým objemom 5,2 litra ponúka dobrých 560 koní, s ktorými z 0 na 100 km/h zrýchli za 3,7 sekundy. Jeho cena sa pohybovala okolo 160 000 eur. Lamborghini Gallardo LP560-4 bolo upravené a dostalo púzdra na zbrane, policajnú vysielačku, núdzové osvetlenie vozidla, chladničku a defibrilátor. Jedno z áut darovalo Polizii k 152. výročiu priamo Lamborghini SPA. Polizia di Stato mala pôvodne dve Lamborghini Gallardo a obe ich pravidelne používala. Jedno auto najazdilo cez 140 000 km a druhé cez 100 000 km. Žiaľ, jedno z vozidiel malo haváriu a tak ho museli vyradiť z prevádzky. Policajt vrazil superauto do radu zaparkovaných áut dostatočnou rýchlosťou na to, aby vozidlo odpísal.